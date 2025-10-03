Rio começa fiscalização para evitar casos de intoxicação por metanol

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro iniciou nessa quinta-feira (2) ação de fiscalização em bares, restaurantes, supermercados, casas de shows, quiosques e demais pontos de venda de bebidas alcoólicas da cidade. A medida visa prevenir possíveis casos de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica cuja presença em bebidas adulteradas já provocou internações e óbitos em outros estados. Até o momento, não há casos notificados de intoxicação por metanol no município do Rio.

As vistorias estão sendo feitas pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio), com o apoio do Procon. As ações incluem verificação de notas fiscais, investigação da procedência das bebidas — principalmente destiladas — e coleta de amostras para análise laboratorial, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Além da atuação nos pontos de venda, a secretaria emitiu alerta à rede pública e privada de saúde para que casos de intoxicação sejam imediatamente notificados.

No primeiro dia da ação, 20 equipes percorreram estabelecimentos nos bairros da Barra da Tijuca, na zona sudoeste; no Leblon, na Gávea, em Botafogo, Copacabana e Ipanema, na zona sul; e na Tijuca, na zona norte. Até o fim da tarde, 61 estabelecimentos foram inspecionados e três interditados por falta de higiene. Foram feitas a inutilização e coleta de amostras de bebidas com rotulagens inadequadas.

“Essa situação com o metanol é gravíssima. Por isso, estamos iniciando uma fiscalização muito rigorosa nos pontos de venda de bebidas da cidade. Também já orientamos as unidades de saúde, públicas e privadas, para que estejam preparadas para notificar e tratar rapidamente qualquer caso suspeito. A mensagem é clara: não haverá tolerância em casos de adulteração das bebidas e presença de metanol”, afirma o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

A ingestão de metanol pode provocar intoxicação grave, mesmo em quantidades pequenas. Entre os sintomas mais comuns estão desmaios, visão turva e convulsões, que podem surgir horas após o consumo.