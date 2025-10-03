Hungria pode ter se intoxicado em uma das casas interditadas em SP

Internado com suspeita de ingestão de metanol em um hospital em Brasília, o rapper Hungria consumiu bebidas destiladas, no domingo (28), em uma casa de shows em São Paulo que registrou casos de intoxicação, disse nesta sexta-feira (3) o médico Leandro Machado, que acompanha seu caso. O local foi interditado após a internação de duas pessoas que consumiram álcool no mesmo dia.

“A casa onde ele fez shows no domingo foi interditada por suspeita de intoxicação por metanol em duas pessoas que frequentaram o local e estão internadas. Dentro dessa casa de shows, ele fez consumo de destilados. Como ele fez uso de metanol junto com etanol, então pode demorar um tempo para apresentar sintomas”, disse Machado, em entrevista coletiva para explicar a evolução do quadro do artista, internado desde a quinta-feira (2) no Hospital DF Star.

Apesar de o relato reforçar as suspeitas de que a intoxicação pode ter ocorrido em São Paulo, o médico ressaltou que somente as investigações policiais determinarão o local da contaminação.

“Isso [a manifestação de sintomas] pode demorar até 72 horas. [A intoxicação] pode ter sido em São Paulo, como pode ter sido aqui. A gente acha que foi em São Paulo por toda a história, mas não tem como ter certeza até terminarem as investigações policiais”, ponderou Machado.

O médico e o diretor-geral do DF Star, Alison Borges, destacaram ainda que, embora Hungria já esteja recebendo o tratamento para intoxicação por metanol, o caso continua a ser tratado como uma suspeita de ingestão da substância. Isso porque o resultado dos exames, que tiveram amostras colhidas na quinta-feira (2), leva cinco dias para ficar pronto e está previsto somente para a próxima a terça-feira (7).