Vigilância Sanitária e PCDF interditam distribuidora após caso Hungria

Autor Agência Brasil
Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com a Vigilância Sanitária, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou uma distribuidora de bebidas em Vicente Pires, região administrativa do DF.

A suspeita é que a loja tenha comercializado bebidas adulteradas. Foi lá que o rapper Hungria, internado com suspeita de intoxicação por metanol, tinha comprado garrafas de bebidas na noite de ontem (1°). Ele está internado no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar o quadro.

Brasília (DF), 02/10/2025 - bebidas apreendidas pela PCDF em distribuidora em Vicente Pires. Foto: PCDF/Divulgação

Bebidas apreendidas pela Polícia Civil em distribuidora em Vicente Pires - Foto: PCDF/Divulgação

Além da interdição, as equipes apreenderam garrafas de vodka e whisky, que serão periciadas para verificação da presença de metanol ou outro tipo de álcool impróprio para consumo. A distribuidora não tinha licença de funcionamento junto ao governo do DF.

A PCDF informou que segue realizando diligências sobre o caso, e que vítimas e demais envolvidos serão ouvidos.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, é preciso buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país; 

 

