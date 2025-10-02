Vigilância Sanitária do DF interdita bebidas em rede de supermercados

As amostras foram encaminhadas para análise laboratorial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Segundo a Vigilância Sanitária, a rede de supermercados está dando suporte à apuração da ocorrência.

Hungria, de 34 anos de idade, está internado em um hospital em Brasília desde a manhã de hoje. O caso cumpre os critérios da definição de caso suspeito, mas ainda permanece em investigação pela Vigilância Epidemiológica por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Distrito Federal (CIEVS-DF).

Segundo nota da Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal intensificou as ações de fiscalização em bares, restaurantes, quiosques, trailers e distribuidoras do Distrito Federal, em virtude do caso suspeito de intoxicação por metanol na capital do país.

Ainda nesta quinta-feira, a Vigilância Sanitária do DF realizou a interdição da distribuidora onde foi registrada a compra da bebida suspeita, por falta de licença de funcionamento e comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas.