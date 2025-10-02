Pernambuco tem novo caso de intoxicação por ingestão de metanol

Segundo a secretaria, o caso investigado é de uma mulher residente em Olinda, que teria ingerido vodca no dia 26 de agosto. Ela buscou atendimento médico no dia 29 de agosto, após ter apresentado sintomas de náuseas, vômito, cefaleia e visão turva. A mulher ainda está sob acompanhamento médico, no Recife, e o estado de saúde é considerado estável.

Em razão dos casos de intoxicação, a prefeitura de Olinda informou que vai intensificar a fiscalização durante as prévias do carnaval de 2026 neste fim de semana.

Fiscalização

No sábado (4), das 8h às 14h, e no domingo (5), das 15h às 21h, equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Olinda vão acompanhar o modo de preparação e como são feitas e manuseadas as bebidas nos comércios formal e informal da orla e do sítio histórico da cidade.