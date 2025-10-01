Sindicato orienta clubes a suspender venda de bebidas destiladas

O Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo (Sindi Clubes) solicitou aos associados a suspensão da venda de bebidas destiladas. Em comunicado, a diretoria da entidade explica que a “decisão visa proteger tanto os consumidores quanto a reputação de nossos clubes, demonstrando cuidado e responsabilidade diante de uma questão de tamanha gravidade”.

Já aderiram à suspensão da venda de bebidas destiladas:

Sociedade Esportiva Palmeiras,

São Paulo Futebol Clube,

Esporte Clube Pinheiros,

Esporte Clube Sírio,

Clube Hebraica SP,

Clube Alto de Pinheiros,

Paineiras do Morumby e

Clube Atlético Ypiranga.

O Sindi Clubes alerta que o consumo das bebidas adulteradas causa graves consequências “o que torna imprescindível medidas imediatas para mitigar os riscos e proteger os clubes associados ao sindicato”.



Mortes

De acordo com o governo do estado de São Paulo, cinco pessoas morreram no estado. Uma das mortes foi comprovadamente causada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada, enquanto outras quatro continuam sendo investigadas.

O estado de Pernambuco também já investiga três possíveis casos de intoxicação por metanol. De acordo com a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), três homens foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Dois morreram e o outro perdeu a visão. Os pacientes são de dois municípios pernambucanos: Lajedo e João Alfredo.