Vacina contra a covid-19 protege gestantes contra complicações

Além de proteger contra a infecção pela covid-19, a vacinação em gestantes também diminui os riscos de partos prematuros, morte fetal e anomalias congênitas. Essa é a conclusão de um estudo do tipo guarda-chuva, o maior em nível de confiança, apresentado no Congresso da Sociedade Americana de Pediatria.

Conduzido pela pesquisadora Nikan Zargarzadeh, da Universidade de Harvard e do Hospital Infantil de Boston, nos Estados Unidos, o trabalho analisou mais de 200 estudos primários, realizados entre 2021 e 2023, reunindo dados de cerca de 1,2 milhão de gestantes. A conclusão é que a vacina diminui em 58% o risco de infecção pela covid-19. Além disso, diversas complicações ocorreram em menor quantidade entre as mulheres vacinadas: 34% menos partos prematuros antes das 28 semanas de gestação;

25% menos bebês natimortos;

17% menos anomalias congênitas;

9% menos admissões em unidade de terapia intensiva neonatal. >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp A presidente da Comissão Nacional de Vacinas da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), Susana Fialho, ressalta que esse efeito protetivo é muito importante, considerando os riscos que a infecção de covid-19 representa durante a gravidez.

“A gestante tem alterações fisiológicas em vários sistemas. Por exemplo, há uma modulação do sistema imune para permitir a tolerância ao feto, e essa adaptação faz com que infecções sejam mais graves. A gestante também consome mais oxigênio e tem uma diminuição da reserva respiratória. Ela tem hipoxia mais rápido e é naturalmente hipercoagulável. Por conta dessas alterações, ela é um grupo de risco para a covid-19 e deve se vacinar.” Susana lembra ainda que desde a pandemia já se sabe que a covid-19 aumentou as internações hospitalares de gestantes e também os partos prematuros e as mortes maternas. Além disso, tanto o benefício quanto a segurança das vacinas já estão comprovados. Dados oficiais apontam uma baixa cobertura na vacinação contra a covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, este ano foram aplicadas apenas 191 mil doses nesse público, o que é menos do que 10% das cerca de 2,3 milhões aplicadas no ano passado.

A pasta informou ainda que 20,1 milhões de vacinas foram distribuídas para estados e municípios este ano, para uso em todos os públicos-alvo, e apenas 6,8 milhões foram aplicadas até o momento. O pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, acrescenta que a vacinação das gestantes também ajuda a proteger um dos públicos mais vulneráveis à doença: os bebês recém-nascidos. “Dados do Ministério da Saúde até 20 de setembro mostram que nós tivemos 1.125 óbitos por covid-19 este ano no Brasil, sendo 39 em crianças menores de 2 anos. E o bebê não pode ser vacinado antes dos 6 meses. Então, a forma de protegê-lo é vacinar a mãe na gestação, que vai fabricar anticorpos e proteger o nenê também.”