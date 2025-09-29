Do bruxismo a perda dentária, depressão pode ocasionar diversos problemas na saúde bucal

Do bruxismo a perda dentária, depressão pode ocasionar diversos problemas na saúde bucalA campanha do Setembro Amarelo reflete como o cuidado com a saúde mental se conecta a outros aspectos do bem-estar
Este mês é dedicado à campanha Setembro Amarelo, que destaca a valorização da vida e a prevenção do suicídio. A iniciativa busca chamar a atenção para a importância do cuidado com a saúde mental, já que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de um bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão.
A campanha também é um espaço para reflexões sobre como o cuidado com a saúde mental se conecta a outros aspectos do bem-estar, entre eles, a saúde bucal. Segundo Davi Cunha, cirurgião-dentista, a depressão e a ansiedade estão ligadas diretamente ao bruxismo, hábito de ranger ou apertar os dentes involuntariamente para liberar a tensão.
Leia mais
“O bruxismo acontece principalmente à noite, quando a pessoa nem percebe. Os sinais mais comuns são acordar com dor de cabeça, sentir os músculos da face cansados — especialmente os músculos mastigatórios — ou até mesmo notar alguns dentes sensíveis. Às vezes, o parceiro de cama é quem nota o barulho do ranger dos dentes. É como se o corpo desse pequenos alertas de que algo não vai bem”, explica.
A OMS revela que cerca de 30% da população mundial apresenta esse problema, e com o tempo, causa desgaste acentuado dos dentes, fraturas, dores na mandíbula e até problemas na articulação temporomandibular.
“É um reflexo invisível da ansiedade, mas com impactos reais e muito prejudiciais. Pessoas em depressão também tendem a abandonar cuidados básicos, como escovar os dentes ou usar fio dental regularmente, por falta de energia ou motivação, aumentando os riscos de mau hálito, cáries, doenças periodontais e até perda dentária em casos mais graves”, afirma.
Saúde bucal: cuidados e prevenção
O cirurgião-dentista comenta que a saúde bucal é muitas vezes vista como algo secundário, mas ela está diretamente ligada à autoestima e ao bem-estar. Ele relata que quando um paciente em depressão perde o hábito de cuidar dos dentes, o quadro clínico se agrava, e as consequências afetam a saúde mental do indivíduo.
Leia mais
Conforme suas recomendações, é importante praticar relaxamento, ter uma boa qualidade de sono, acompanhamento psicológico, manter uma boa alimentação e evitar o uso de telas antes de dormir.
No caso do bruxismo, do ponto de vista odontológico, muitas vezes é indicado o uso de uma placa estabilizadora, principalmente antes dormir. Ela funciona como um escudo entre os dentes, evitando o desgaste e as dores.
“Em casos graves, é preciso procurar um especialista com urgência, principalmente quando o bruxismo passa de um incômodo para um prejuízo real, como dentes quebrando, retração gengival, dores fortes na mandíbula ou até mesmo dificuldades para abrir e fechar a boca. O caminho é mostrar que cuidar da boca também é cuidar da mente”, finaliza.