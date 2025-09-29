Do bruxismo a perda dentária, depressão pode ocasionar diversos problemas na saúde bucal

A OMS revela que cerca de 30% da população mundial apresenta bruxismo / Crédito: Reprodução / Adobe Stock

Este mês é dedicado à campanha Setembro Amarelo, que destaca a valorização da vida e a prevenção do suicídio. A iniciativa busca chamar a atenção para a importância do cuidado com a saúde mental, já que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de um bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão.

A campanha também é um espaço para reflexões sobre como o cuidado com a saúde mental se conecta a outros aspectos do bem-estar, entre eles, a saúde bucal. Segundo Davi Cunha, cirurgião-dentista, a depressão e a ansiedade estão ligadas diretamente ao bruxismo, hábito de ranger ou apertar os dentes involuntariamente para liberar a tensão.

