Febre amarela é registrada em Minas Gerais; saiba como se prevenir

Febre amarela é registrada em Minas Gerais; saiba como se prevenirO caso foi registrado no município de Patos de Minas pela primeira vez. Prefeitura segue investigando e intensifica vacinação
Em anúncio feito nesta quinta-feira, 25, a Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas, em Minas Gerais, confirmou o primeiro caso de febre amarela na região. A paciente é uma idosa que não teve a idade divulgada.
Logo após a confirmação, a pasta adotou medidas imediatas para conter a circulação do vírus e evitar novos casos.
Segundo a Secretaria, a paciente possui registro de vacinação contra a doença e, atualmente, está em bom estado de saúde. Ela chegou a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 30 de agosto com sintomas de mal-estar e desidratação, levantando suspeita de dengue.
Na ocasião, exames foram realizados e ela chegou a ser liberada, pois o primeiro teste para dengue deu negativo. Seguindo o protocolo da Rede Sentinela, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), uma amostra foi encaminhada à Fundação Ezequiel Dias para análises complementares.
O procedimento é feito em amostras negativas para dengue, focando em investigar outras doenças transmitidas por mosquitos. O material da paciente teve resultado positivo para febre amarela em três análises consecutivas.
A confirmação foi emitida pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs Minas) e comunicada ao município pela Superintendência Regional de Saúde na última terça-feira, 22.
Segundo a Prefeitura, pelo fato da idosa possuir registro de vacinação, houve apenas sintomas leves. A paciente mantém residência tanto na área rural quanto na urbana, levando a investigação epidemiológica a continuar investigando a origem da infecção.
Até o momento, não há outros casos suspeitos de febre amarela em Patos de Minas.
Febre amarela: Entenda como ocorre a infecção
No Brasil, o ciclo urbano da febre amarela não ocorre desde 1942. No entanto, há registros de casos pelo ciclo silvestre, transmitidos por mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes.
Vale destacar que não existe transmissão de pessoa a pessoa em casos de febre amarela. O vírus é transmitido apenas pela picada de mosquitos transmissores infectados, e apenas as fêmeas transmitem o vírus.
É uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, todo evento suspeito deve ser notificado em até 24 horas às autoridades locais competentes pela via mais rápida.
Febre amarela: Quais são os sintomas e como se prevenir
A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, mas de evolução abrupta e gravidade variável, mas com alta letalidade em suas formas mais graves. Os sintomas iniciais são:
- Início súbito de febre
- Dores no corpo em geral
- Calafrios
- Náuseas e vômitos
- Dor de cabeça intensa
- Fadiga
- Dores nas cores
- Fraqueza
Segundo informações do Ministério da Saúde, cerca de 20% a 50% das pessoas que desenvolvem febre amarela grave podem morrer. Por essa razão, é fundamental buscar ajuda médica imediata. Os sintomas graves incluem:
- Febre alta
- Hemorragia
- Pele e olhos amarelados (icterícia)
- Insuficiência de múltiplos órgãos
O tratamento de febre amarela é apenas sintomático, com assistência ao paciente que deve permanecer em repouso. Deve-se evitar medicamentos como Aspirinas, já que o uso pode favorecer o aparecimento de hemorragias.
No Brasil, a principal forma de prevenção contra a febre amarela é a vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde para toda a população. Desde abril de 2017, o País adotou o esquema vacinal de uma dose durante toda a vida, conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Para se vacinar, procure o posto de saúde mais próximo.