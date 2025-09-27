Febre amarela é registrada em Minas Gerais; saiba como se prevenir

Mosquitos são os principais vetores da transmissão de febre amarela em solo nacional. Ciclo urbano da doença não é registrado desde 1942. / Crédito: Reprodução/Wikimedia

Em anúncio feito nesta quinta-feira, 25, a Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas, em Minas Gerais, confirmou o primeiro caso de febre amarela na região. A paciente é uma idosa que não teve a idade divulgada. Logo após a confirmação, a pasta adotou medidas imediatas para conter a circulação do vírus e evitar novos casos.

Segundo a Secretaria, a paciente possui registro de vacinação contra a doença e, atualmente, está em bom estado de saúde. Ela chegou a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 30 de agosto com sintomas de mal-estar e desidratação, levantando suspeita de dengue. Na ocasião, exames foram realizados e ela chegou a ser liberada, pois o primeiro teste para dengue deu negativo. Seguindo o protocolo da Rede Sentinela, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), uma amostra foi encaminhada à Fundação Ezequiel Dias para análises complementares. Leia Mais | Granuloma eosinofílico: entenda o diagnóstico raro do filho de Safadão O procedimento é feito em amostras negativas para dengue, focando em investigar outras doenças transmitidas por mosquitos. O material da paciente teve resultado positivo para febre amarela em três análises consecutivas.

A confirmação foi emitida pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs Minas) e comunicada ao município pela Superintendência Regional de Saúde na última terça-feira, 22. Segundo a Prefeitura, pelo fato da idosa possuir registro de vacinação, houve apenas sintomas leves. A paciente mantém residência tanto na área rural quanto na urbana, levando a investigação epidemiológica a continuar investigando a origem da infecção. Até o momento, não há outros casos suspeitos de febre amarela em Patos de Minas.

Febre amarela: Entenda como ocorre a infecção São Paulo - Campanha de vacinação contra febre amarela na Unidade Básica de Saúde Gleba do Pêssego, em Itaquera (Rovena Rosa/Agência Brasil) Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil No Brasil, o ciclo urbano da febre amarela não ocorre desde 1942. No entanto, há registros de casos pelo ciclo silvestre, transmitidos por mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes. Vale destacar que não existe transmissão de pessoa a pessoa em casos de febre amarela. O vírus é transmitido apenas pela picada de mosquitos transmissores infectados, e apenas as fêmeas transmitem o vírus.