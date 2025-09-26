Prazo para recurso da 2ª fase do Revalida 2025 é ampliado até domingo

Para entrar com recurso contra a nota da avaliação, o participante deve usar o Sistema Revalida, clicar no link da Página do Participante e seguir as instruções apresentadas.

A retificação do edital que amplia o prazo para recorrer está publicada no Diário Oficial da União.

Resultado final

Após a análise dos recursos administrativos daqueles que discordaram de algum ponto avaliado pelo Inep, o resultado final da segunda etapa da primeira edição do ano do Revalida será divulgado em 31 de outubro.

O resultado definitivo será acompanhado das razões de deferimento ou indeferimento apresentadas pelas bancas de especialistas do exame, em parecer único e não individualizado.