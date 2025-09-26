Nasa quer enviar missão tripulada à órbita da Lua no começo de 2026

Agência americana pretende antecipar envio de quatro astronautas para fevereiro, marcando primeira missão desse tipo em mais de cinco décadas. Artemis 2 prevê volta ao redor da Lua, mas sem pousar na superfície.A agência espacial americana Nasa anunciou nesta terça-feira (23/02) que tentará antecipar para fevereiro de 2026, dois meses antes do previsto, o lançamento da missão Artemis 2, que terá como objetivo dar uma volta ao redor da Lua com uma nave tripulada. Já se passaram mais de 50 anos desde que a Nasa realizou uma missão lunar tripulada. O objetivo da agência é enviar quatro astronautas para testar os sistemas na órbita lunar, mas sem pousar na superfície da Lua. A Nasa tinha-se comprometido originalmente a lançar a Artemis 2 "no máximo em abril de 2026", mas a administradora adjunta interina da Direção de Missões de Desenvolvimento de Sistemas de Exploração, Lakiesha Hawkins, disse em coletiva de imprensa hoje que o objetivo é "acelerar os preparativos, possivelmente para o início de fevereiro". Lakiesha Hawkins definiu o dia 5 de fevereiro de 2026 como a primeira janela de lançamento para a missão, que será o primeiro voo tripulado do programa Artemis. Quatro astronautas - três americanos e um canadense - viajarão a bordo da nave, que orbitará a Lua uma vez antes de regressar à Terra. A missão visa testar e validar os sistemas da nave em preparação para a Artemis 3, que marcará o regresso dos humanos à superfície da Lua após mais de cinco décadas e está prevista ocorrer em 2027. "Tudo o que aprendermos com a Artemis 2 informará a Artemis 3", acrescentou a responsável. A cápsula Orion, que transportará os quatro astronautas da Artemis 2, orbitará a Terra uma vez antes de seguir em direção à Lua, a uma distância de quase 10.000 quilómetros, antes de regressar à Terra. A nave será lançada a partir do Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida, e, quando regressar, vai aterrissar no Pacífico leste, junto à costa da cidade de San Diego. A missão tem a duração prevista de dez dias. Uma vez no espaço, os astronautas vão fazer várias experiências para estudar os efeitos das viagens espaciais na saúde humana. Uma das experiências, batizada de Avatar, envolve num chip do tamanho de um pente USB contendo células cultivadas a partir do sangue dos astronautas da missão. O estudo analisará o impacto na saúde do aumento da radiação e da microgravidade. Outra experiência irá monitorar o sono, a atividade física e as interações dos astronautas a bordo da cápsula, de forma semelhante às pulseiras de "fitness", para estudar as mudanças na sua saúde em tempo real. Além disso, os astronautas irão recolher amostras de saliva, que serão analisadas após o regresso à Terra e comparadas com amostras recolhidas antes da partida. A Nasa iniciou o programa Artemis com o lançamento da missão não tripulada Artemis 1 em 2022, que testou o desempenho do foguete Sistema de Lançamento Espacial (SLS) e da nave espacial Orion num voo de longa duração. Enquanto Washington segue com o programa Artemis, a China avança em seu objetivo de enviar uma nave tripulada na superfície lunar no mais tardar em 2030. jps (Lusa, AFP, ots)