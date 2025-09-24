Nova tecnologia de controle da glicemia auxilia no tratamento da diabete

Nova tecnologia de controle da glicemia auxilia no tratamento da diabeteOs sistemas de monitoramento contínuo de glicose também contribuem para melhores estratégias de alimentação e resultados nas práticas esportivas
O controle da glicemia exige monitoramento frequente e intervenções baseadas em protocolos médicos. Com o avanço tecnológico, esse acompanhamento está cada vez mais eficaz e assertivo.
É o caso dos Sistemas de Monitoramento Contínuo de Glicose (MCG), tecnologias vestíveis projetadas para medir e monitorar os níveis de glicose no sangue de forma contínua e automática, com base no fluido intersticial (o fluido entre as células abaixo da superfície da pele).
Com medição de 24h, essa nova tecnologia, além de auxiliar no tratamento de pessoas diabéticas, contribui para melhores estratégias de alimentação e resultados nas práticas esportivas. Segundo a endocrinologista Joana Dantas, presidente regional da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) no Rio de Janeiro, esses sensores foram um divisor de águas para o tratamento do diabetes.
“A pessoa que antes precisava furar o dedo quatro ou cinco vezes ao dia, agora pode olhar para o celular para verificar sua glicose. Além de mostrar o valor dela a cada cinco minutos, o sensor indica uma tendência: ele analisa a velocidade da subida ou queda para estimar o que vai acontecer”, explica.
Um dos primeiros sensores que chegou ao Brasil foi o SMART, desenvolvido pela MedLevensohn, empresa de saúde e bem-estar. Ele realiza leituras precisas e automáticas a cada cinco minutos, e os dados coletados são transmitidos via Bluetooth para o aplicativo AiDEX no celular, que registra o histórico de medições e as tendências das taxas de glicose.
“Se a glicose estiver em 80, o sensor mostra se a seta está caindo ou subindo. Isso é muito eficaz para quem tem diabetes e vai praticar esportes. Antes de dormir, por exemplo, a pessoa pode ver a seta e o número da sua glicose, que, se estiver para baixo, ela deve comer algo antes de deitar. A seta realmente orienta o paciente”, enxerga a especialista.
Esses sensores já são comuns em outros países, como os Estados Unidos. Atualmente, novos estão sendo desenvolvidos para diminuir esse atraso, a fim de que os valores fiquem o mais próximo possível da medição sanguínea.
Hoje, o uso do aparelho é recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que segue na luta para uma maior implementação dessa tecnologia no Brasil. O Sistema de Saúde (SUS) ainda não oferece o dispositivo, somente as fitas para ponta de dedo.
MCG: um aliado no mundo esportivo
Os MCG não só influenciam no tratamento da diabetes, mas também na área esportiva. Entre atletas profissionais ou até mesmo o público que pratica atividades físicas constantes, o uso desses sensores pode contribuir para a realização de adaptações na rotina de alimentação, ajustes nos treinamentos e até mesmo aumentar o desempenho, conquistando melhores resultados.
Essa experiência foi vivenciada por Nathália Vieira, enfermeira e atuante com tecnologias voltadas para a área da saúde. Ela não é diabética, mas foi com os sensores que ela conseguiu regular a sua glicemia. Mesmo com a prática diária de cerca de quatro horas de atividades físicas, ela sempre teve dificuldades em ganhar massa muscular, uma batalha que durou cerca de dez anos.
“Há um ano e meio tive a oportunidade de usar o sensor para apresentá-lo a um público diabético. Comecei a monitorar minha glicemia de forma contínua e descobri que passava a noite inteira com hipoglicemia, com níveis muito baixos. Quando levei isso aos especialistas, percebemos que minha alimentação noturna precisava ser ajustada, já que eu treinava muito cedo”, recorda.
Com o controle regular da glicemia, a profissional de saúde começou a observar mudanças. Em um ano e meio, ela conseguiu ganhar cerca de 5 kg de massa magra.
“Eles são ótimos para melhorar a performance, equilibrar a energia, o desgaste e ajudar nos ajustes alimentares. O futuro da saúde está na prevenção, e não apenas no tratamento da doença. Cada vez mais veremos produtos e tecnologias que nos ajudam nisso. O sensor é uma dessas inovações que nos permite prever e agir antes de um problema se agravar”, pontua.
Para a endocrinologista Joana Dantas, a tecnologia beneficia não só pacientes diabéticos e atletas, mas também a população em geral.
“Há estudos sobre o uso para pessoas com obesidade, pré-diabetes, pós-bariátricos e até mesmo na gestação. O sensor pode ser usado para as pessoas aprenderem mais sobre os alimentos e seus efeitos no corpo”, enxerga.
Atualmente, não há outra tecnologia de monitoramento de glicose que seja validada. No Sistema Único de Saúde (SUS), só as fitas para ponta de dedo são fornecidas.
“A Sociedade Brasileira de Diabetes tem lutado para mudar a recomendação do Ministério da Saúde. Embora tenhamos tido uma negativa inicial, alguns estados estão tentando melhorar a situação. Em São Paulo, já foi aprovado o sensor para crianças de até 18 anos. No Rio de Janeiro, a solução para pacientes em casos graves é a judicialização”, finaliza.