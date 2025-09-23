Fiocruz recebe inscrições para Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente

É preciso estar matriculado regularmente em escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) durante os anos de 2025 e/ou 2026. A inscrição na 13ª edição deverá ser realizada por um professor responsável, no site oficial do olimpíada.

De acordo com a Fiocruz, a iniciativa estimula a criação de projetos interdisciplinares que conectam saúde, meio ambiente e práticas educativas, formando novas gerações de cidadãos comprometidos com o futuro sustentável do planeta.

“A Obsma vai além do mérito individual. Ela valoriza o trabalho pedagógico interdisciplinar e reconhece o esforço das escolas em incentivar projetos criativos, que unem conhecimento científico e compromisso social”, avalia a coordenadora nacional da olimpíada e coordenadora de divulgação científica da vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, Cristina Araripe.

A Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente foi criada em 2001 e, ao longo de 12 edições, mobilizou mais de 510 mil estudantes, 28,5 mil professores e 3,6 mil escolas de todos os estados brasileiros. Os projetos podem ser inscritos nas modalidades: Produção Audiovisual, Produção de Texto e Projeto de Ciências. Nesta edição, são válidos os trabalhos realizados entre 1º de janeiro de 2025 e 30 de junho de 2026.