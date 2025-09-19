CFM solicita à Anvisa revogação de prescrição de antibiótico por enfermeiros

Imagem de apoio ilustrativo. Em um trecho do pedido, o CFM alega que a mudança da Anvisa é um risco concreto à saúde da população / Crédito: Pedro Ventura/Agência Brasília

O Conselho Federal de Medicina (CFM) solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a revogação imediata do ato que autoriza a prescrição de antibióticos por enfermeiros, no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). O pedido foi encaminhado nessa quarta-feira, 17. A SNGPC é uma plataforma que monitora a entrada e saída de substâncias controladas em farmácias do Brasil.

LEIA TAMBÉM | Anvisa proíbe suplementos por efeito adverso e composição desconhecida Em um trecho do pedido, o CFM alega que a mudança da Anvisa é um risco concreto à saúde da população. Confira abaixo: “Durante mais de dez anos, o Brasil tem se dedicado a reduzir o uso inadequado de antimicrobianos e o CFM alerta que a banalização dessa prescrição tem efeitos nocivos à saúde: aumento de internações, permanências hospitalares mais longas, maior mortalidade e elevação de custos assistenciais", diz a nota. O documento também afirma que, além de colocar a população e os sistemas de saúde em risco, ao ampliar a atuação profissional dos enfermeiros por meio de um ato administrativo, a Anvisa também fere frontalmente a legislação brasileira, transformando uma adequação técnica no SNGPC em uma autorização para o exercício ilegal da medicina.

“Este poder legislador, porém, não é de competência da Anvisa, e sim do Congresso Nacional”, aponta a nota do CFM. Diretor do CFM fala sobre pedido de revogação de prescrição Em entrevista à rádio O POVO CBN, o diretor do CFM, Estevam Rivello Alves, informou que o CFM tomou conhecimento que a Anvisa permitiu que todas as farmácias brasileiras recepcionem receitas de antimicrobianos e antibióticos elaboradas por enfermeiros. "Nós somos contrários a essa medida (...) Nós sempre procuramos a Anvisa e temos vários documentos da própria, que disciplinam a incompetência legal de atribuir através de um ato próprio, aquilo que deveria ser ato privativo do Congresso Nacional", declara.

Ele cita o Parecer Consultivo 97/2007, que foi elaborado pela Procuradoria Federal junto à Anvisa. O documento trata da competência da Agência para regulamentar assuntos relacionados a profissionais de saúde. O parecer, junto a Nota Consultiva nº 68/2012, declara que a Anvisa detém a atribuição de fiscalizar e regulamentar questões relativas aos profissionais de saúde, o que inclui a fiscalização do exercício profissional. “Nesse sentido, nós oficiamos [a Anvisa] para poder compreender o que é que fez a Anvisa mudar a rotina de algo que já vem sendo estabelecido desde 1999", diz Estevam.

De acordo com Estevam, o primeiro passo é obter uma resposta do órgão para entender qual foi o crítico razoável na tomada de decisão. “Segundo, é em proteção da lei 12842/23 no artigo 4º, que disciplina que somente o médico tem a capacidade de fazer diagnóstico nosológico, ou seja, identificar uma doença", afirma. “Quando você permite uma maior capacidade de profissionais que não tem competência legal, de formular uma história clínica com hipótese de diagnóstico e traçar uma conduta fazendo diagnóstico, você está de forma infralegal atribuindo a competência a um profissional que legalmente não existe no regramento da enfermagem", afirma. Conforme ele, compete ao médico fazer uma identificação da doença, através de uma consulta bem formulada com exame físico, quando não de um exame laboratorial.