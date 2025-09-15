Governo quer ampliar em 40% atendimento nos hospitais universitários

Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, Chioro disse que há previsão da entrega de 13 novas unidades até o final de 2026.

"Em muitos lugares do país, é só nos hospitais universitários que temos certos especialistas e procedimentos, por isso a importância deles no apoio ao SUS", explicou o médico.

No último sábado (13), foi realizado o segundo mutirão de atendimentos da rede EBSERH com o objetivo de reduzir o tempo de espera na fila do Sistema Único de Saúde (SUS). O mutirão teve a participação de 45 hospitais da rede e cerca de 5.000 profissionais em 24 estados e no Distrito Federal.

No total, foram realizados 34 mil atendimentos, acima dos 12 mil da primeira edição, em julho. Os hospitais universitários definiram as prioridades de acordo com a demanda local. Desta forma, foram realizadas cirurgias oftalmológica, de ortopedia ou voltadas a pacientes com câncer.