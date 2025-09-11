Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cremerj vai investigar morte de mulher após lipoaspiração

Autor Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) realizou fiscalização em uma clínica, em Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio. O objetivo é apurar as causas da morte de uma mulher, após procedimento de lipoaspiração e de enxerto nos glúteos, na segunda-feira (8).

O procedimento investigativo é sigiloso, seguindo todos os ritos obrigatórios do Código de processo ético-profissional, informou o Cremerj.

A equipe de fiscalização da entidade médica esteve na clínica acompanhada de agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) e da Vigilância Sanitária. Na vistoria, a Polícia Civil encontrou remédios fora do prazo de validade em áreas comuns da clínica e, no centro cirúrgico, usado para procedimentos estéticos.

Os itens apreendidos passarão por perícia técnica. A clínica foi interditada, e duas gerentes foram detidas em flagrante e liberadas após prestarem depoimentos. 

O Cremerj abriu sindicância para apurar as causas da morte da paciente. Segundo o Conselho, a investigação é sigilosa e segue todos os ritos obrigatórios do código de processo ético-profissional.

