Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (2) um investimento adicional de R$ 170 milhões nos institutos e hospitais federais do Rio de Janeiro. A quantia será destinada à contratação de 2.059 profissionais e a outras melhorias, para possibilitar a abertura de 166 leitos e de dez salas cirúrgicas.

Os investimentos vão ampliar o atendimento nos Instituto Nacionais do Câncer (Inca), do Coração (INC) e de Ortopedia e Traumatologia (Into). As três unidades são referência nessas especialidades, e também atuam como locais de ensino e pesquisa.

De acordo com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os principais objetivos são acabar com as filas de espera por cirurgias e procedimentos e ampliar o atendimento especializado na capital fluminense.

“Ninguém ficará para trás ou deixará de ser atendido. Estamos falando de ampliação do atendimento, não de fechamento. Estamos falando de qualificação de cada um dos hospitais, não de desestruturação”

Padilha lembrou que o anúncio desta terça-feira foi apenas mais uma etapa do processo de requalificação da rede federal do Rio, realizado desde 2024, com mais de R$ 1 bilhão em investimentos.