Sudeste vai receber 125 médicos do programa Agora Tem Especialistas

Os quatro estados da região Sudeste serão contemplados com 125 profissionais do programa Agora Tem Especialistas. São Paulo receberá 27 médicos, com destaque para os municípios de Guarulhos (6), Caraguatatuba (4), Botucatu (3), Bragança Paulista (2) e Tupã (2). São Paulo receberá 27 médicos, com destaque para os municípios de Guarulhos (6), Caraguatatuba (4), Botucatu (3), Bragança Paulista (2) e Tupã (2).

Já Osasco, Jundiaí, Igarapava, Ribeirão Preto, Marília, Andradina, Bauru, Campinas, Cotia e Divinolândia receberão um médico cada. Já para Minas Gerais serão destinados 81 profissionais; Rio de Janeiro, 16; e Espírito Santo, 1. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (29). Em todo o país, foram selecionados 501 médicos para atuarem no programa. Eles irão trabalhar em 212 municípios das 27 unidades da federação. “Com esse reforço, estados e municípios, que já tinham um grande investimento no serviço, terão suprida a necessidade de especialistas, ampliando o acesso e fortalecendo a rede pública de saúde”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Programa A maioria dos profissionais (67%) vai reforçar o atendimento no interior do país; 25,7% atuarão em áreas classificadas como de alta ou muito alta vulnerabilidade; 20% na região da Amazônia Legal e 9% em áreas de fronteira.

Os médicos selecionados integram a primeira chamada de edital do programa que, pela primeira vez, selecionou especialistas para atuarem no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as especialidades estão cirurgia geral, ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologia. Em média, os médicos selecionados têm 12 anos de experiência e parte deles (26%) atuavam exclusivamente na rede privada. “Pela primeira vez, eles passarão a atender os pacientes da rede pública, o que representa um avanço do programa em vista da Demografia Médica de 2025. O estudo aponta que, atualmente, a maior concentração de médicos especialistas está na rede privada de saúde. Apenas 10% atendem o SUS exclusivamente”, disse o Ministério da Saúde, em nota.