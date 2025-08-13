AO VIVO Ciência & Saúde: Problemas auditivos agravam risco de demência

Neila Fontenele receberá a fonoaudióloga Ariane Bonucci nessa quarta-feira, 13, para um debate sobre os cuidados da audição

O Ciência & Saúde desta quarta-feira, 13, recebe a fonoaudióloga Ariane Bonucci para um debate aprofundado sobre como os problemas auditivos podem ampliar o risco de demência.



Apresentado pela jornalista e psicóloga Neila Fontenele, o programa vai destacar os principais cuidados que devemos ter com a saúde auditiva.

