AO VIVO Ciência & Saúde: Problemas auditivos agravam risco de demência

Neila Fontenele receberá a fonoaudióloga Ariane Bonucci nessa quarta-feira, 13, para um debate sobre os cuidados da audição
O Ciência & Saúde desta quarta-feira, 13, recebe a fonoaudióloga Ariane Bonucci para um debate aprofundado sobre como os problemas auditivos podem ampliar o risco de demência.

Apresentado pela jornalista e psicóloga Neila Fontenele, o programa vai destacar os principais cuidados que devemos ter com a saúde auditiva.

Para se aprofundar no assunto, a live vai contar com a participação de Ariane Bonucci, fonoaudióloga e especialista em audiologia.

Ciência&Saúde: Assista ao vivo

O programa Ciência & Saúde ocorre todas as quarta-feira. A programação aborda os principais temas relacionados a saúde, ciência, universo vegano e longevidade.

Quando: quarta-feira, às 13 horas e às 14 horas
Onde: Youtube

 

