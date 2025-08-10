10 de agosto é Dia do Swing: saiba origem da data e desmitifique esse fetiche

Considerado um fetiche sexual, o swing é cercado de tabus. A prática tem um dia dedicado a celebrá-la e desmistificá-la: 10 de agosto é o Dia do Swing / Crédito: Freepik

Neste domingo, 10 de agosto, celebra-se o Dia do Swing, uma data simbólica criada para promover a prática em que casais realizam a troca consensual de parceiros. Em alta no Brasil, o fetiche tem ganhado promovendo a liberdade sexual. A seguir, saiba como essa data passou a ser celebrada no País e confira algumas curiosidades em torno do swing.

Uma prática milenar, o swing é uma fantasia sexual na qual os casais trocam de parceiros durante o ato. No Brasil, há registros de que a prática tenha se popularizado a partir dos anos 1970, quando chegou "importada" dos Estados Unidos e Europa, que viviam uma maior liberdade sexual por movimentos como os hippies. A prática se transformou em negócio quando surgiram as "casas de swing", locais feitos para que casais possam trocar de parceiros livremente em espaços dedicados para isso. Os pioneiros na criação do "Dia do Swing" foram a psicóloga Marina Rotty e o empresário Marcio Wolf, que tiveram a ideia de criar a data em solo nacional após participarem de um cruzeiro para swingers em 2017.