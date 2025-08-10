10 de agosto é Dia do Swing: saiba origem da data e desmitifique esse fetiche

10 de agosto é Dia do Swing: saiba origem da data e desmitifique esse feticheConsiderado um fetiche em alta no Brasil, prática é celebrada em 10 de agosto. Confira curiosidades sobre a data e quebre mitos em torno do swing
Neste domingo, 10 de agosto, celebra-se o Dia do Swing, uma data simbólica criada para promover a prática em que casais realizam a troca consensual de parceiros. Em alta no Brasil, o fetiche tem ganhado promovendo a liberdade sexual.
A seguir, saiba como essa data passou a ser celebrada no País e confira algumas curiosidades em torno do swing.
Como o swing chegou no Brasil? Entenda
Uma prática milenar, o swing é uma fantasia sexual na qual os casais trocam de parceiros durante o ato. No Brasil, há registros de que a prática tenha se popularizado a partir dos anos 1970, quando chegou “importada” dos Estados Unidos e Europa, que viviam uma maior liberdade sexual por movimentos como os hippies.
A prática se transformou em negócio quando surgiram as “casas de swing”, locais feitos para que casais possam trocar de parceiros livremente em espaços dedicados para isso.
Os pioneiros na criação do “Dia do Swing” foram a psicóloga Marina Rotty e o empresário Marcio Wolf, que tiveram a ideia de criar a data em solo nacional após participarem de um cruzeiro para swingers em 2017.
Depois do evento, eles descobriram que existia um Dia dos Swingers Internacional, celebrado no segundo sábado de agosto, para promover a prática de troca de casais. Com isso em mente, Marina e Marcio exportaram a data com intuito de promover o swing e a não-monogamia consensual no Brasil por meio do site CasaZ, cujo slogan é ser um “espaço de conscientização da sexualidade”.
Com mais de 23 milhões de cadastros, a rede social Sexlog ficou conhecida por promover um evento conhecido como “Swingaço” próximo à data, explorando uma das fantasias mais comuns entre os brasileiros, segundo pesquisa interna.
Apesar do interesse, a diretora de marketing da Sexlog, Mayumi Sato, explica que ainda há tabus envolvendo a prática.
“As pessoas acham que ao ir numa casa de swing precisarão ficar nuas e interagir com outros casais. Mas, a verdade, é que muita gente vai só observar e apimentar a sua relação, explorando até onde ficam confortáveis. Seja explorando online ou em um evento liberal, quase tudo é permitido, mas não é obrigatório“, afirma Mayumi.
“O swing tem foco no prazer, na experiência sexual, na fantasia, no fetiche”, aponta a sexóloga Marianna Kiss. “É uma prática sexual consensual em que casais se relacionam sexualmente com outros casais ou com pessoas solteiras”, define.
Ela detalha que existem modalidades ou perfis da prática:
- Soft swap ou soft swing: quando o casal interage com outros, mas não chega à penetração. “Isso é muito comum para casais que estão entrando nesse meio pela primeira vez.
Há o beijo, aqueles toques mais safadinhos, o que a gente chama de preliminares, o sexo oral, mas não há a penetração.”
- Full swap: a troca completa entre os casais ou entre os casais e os solteiros e inclui, além de todas as práticas sexuais mencionadas anteriormente, a penetração.
- Menage, também chamado de troca cruzada ou sala coletiva.
“Dentro da prática do swing ainda existe espaço para demais fantasias, como o voyeurismo e o exibicionismo. O voyeur é aquele que gosta de assistir e o exibicionista é aquele que gosta de ser assistido”, adiciona a sexóloga.
O swing pode fortalecer o relacionamento?
Depende. “Se o swing for uma fantasia, for uma vontade de ambos os envolvidos, vai fortalecer o relacionamento, porque vai tirar daquela rotina sexual”, avalia Marianna.
“Agora, o que comumente eu vejo? As esposas aderindo à prática do swing para agradar marido, né? E depois se arrependem Se um quer e o outro não quer, vai dar conflito. Por quê? Porque é uma prática sexual de fantasia, não é uma prática para resolver um problema na relação, para tampar um buraco emocional ou um buraco sexual. Não é para salvar casamento”, enfatiza.
No swing, segurança é fundamental
“Essa troca, essa fantasia, precisa ser sã, segura e consensual”, orienta a sexóloga.
Marianna Kiss afirma que as regras precisam ser muito claras. Ela aconselha, como ferramenta terapêutica, que o casal anote em tópicos: “Posso fazer isso? Até onde posso fazer? Por que não posso fazer? E aí é um combinado que precisa ser efetivamente documentado, para que ambos saibam o limite um do outro, principalmente os limites afetivos”.
Cuidados com a saúde, sempre
Marianna aborda ainda os cuidados com a saúde, os quais devem sempre estar presentes. Ela enumera os principais:
- Uso de preservativo
- Exames regulares. “Por mais que eu use o preservativo, existe aquela chance ínfima de falha ou da camisinha estourar... E a gente sabe que tem um monte de infecções sexualmente transmissíveis”, diz.
- PrEP e PEP. A profilaxia pré-exposição profilaxia pós-exposição estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) e são combinados de medicamentos evitar contrair o HIV.
- Higiene adequada. “Em geral, as casas de swing são preparadas com banheiros, com duchas, sabonete, toalha e tudo mais para que você faça uma higienização no seu corpo, tem que ser higienizado.”
- Evitar bebidas alcoólicas e drogas. “Em geral, casas de swing não aceitam ou restringem o uso de bebidas alcoólicas e drogas, porque são substâncias que prejudicam o discernimento e o consentimento é fundamental nessas práticas”, alerta.