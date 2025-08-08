Dia Internacional da Superdotação e os desafios por trás da condição

Dia Internacional da Superdotação e os desafios por trás da condiçãoSó no Brasil, 5 mil pessoas já foram diagnosticados como superdotados. O país ocupa a sexta posição no ranking global
Neste domingo, 10, é comemorado o Dia Internacional da Superdotação, uma condição caracterizada por habilidades acima da média e desempenho notável em uma ou diversas áreas de conhecimento.
A data foi criada em 2011 pelo Conselho Mundial das Crianças Superdotadas e Talentosas (WCGTC). O objetivo era reconhecer e valorizar as pessoas com altas habilidades/superdotação, suas diferentes formas de aprendizado e talentos, e conscientizar sobre a importância de atender às necessidades específicas desses indivíduos, tanto no âmbito educacional quanto no social.
Em entrevista ao O POVO, a neuropsicopedagoga Olzeni Ribeiro, também especialista, mestre e doutora, com ênfase em Superdotação, Criatividade e Expertise na perspectiva da Complexidade e Transdisciplinaridade, destaca a lacuna de informação existente na sociedade sobre a condição.
“Superdotados são pessoas intensas, hipersensíveis e com uma vulnerabilidade emocional extrema em diferentes níveis, e com o QI também acima da média. Quanto mais profunda a superdotação, mais problemas a pessoa enfrenta por estar mais distante do padrão”, afirma.
No Brasil, segundo mapeamento da Mensa Brasil (principal organização de alto QI do mundo), foram identificados 1,9 mil crianças e adolescentes e 3,1 mil adultos com altas habilidades. O número coloca o país na sexta colocação no ranking global da Mensa Internacional, ao lado do Japão, e atrás somente dos Estados Unidos, Ilhas Britânicas, Alemanha, Suécia e República Tcheca.
Olzeni explica que esse número ainda não corresponde à realidade, já que a estatística aponta que, no mínimo, 10% da população é superdotada, com muitas pessoas sem o diagnóstico correto.
“Quando essa criança é avaliada por um profissional despreparado no assunto, o diagnóstico muitas vezes é equivocado. Temos um número altíssimo de autismo em crianças que não são autistas, por exemplo, e isso é uma realidade aqui no Ceará”, comenta.
Superdotação e o sofrimento por trás da condição
O filho de Olzeni Ribeiro é superdotado e foi essa experiência que levou a neuropsicopedagoga a se aprofundar no assunto. Ela revela que o conceito de que o superdotado é alguém que tem algo brilhante para mostrar e nunca erra leva a um estereótipo que ainda gera muito sofrimento.
“A superdotação não é uma patologia ou uma doença mental. Contudo, ela torna o indivíduo extremamente vulnerável devido à sua intensidade e sensibilidade, gerando um sentimento primordial de inadequação. A pessoa sente que ‘precisa ser consertada’, pois ninguém parece funcionar como ela”, revela.
A especialista explica que a condição é genética e hereditária, e que muitas vezes o indivíduo mascara essa realidade com álcool, drogas ou com uma depressão profunda e tentativas de suicídio.
Esse fenômeno é chamado de “camuflagem”, no qual o superdotado assume várias identidades para ser aceito nos diferentes grupos, mas chega um momento em que ele não se encontra mais dentro de si mesmo.
“Se não tiver o acompanhamento e a validação da família, ele perderá sua identidade e sofrerá imensamente. Hoje, temos muitos adultos superdotados que nem sabem que são, alguns até sob medicação psiquiátrica que poderia ser evitada”, diz.
A superdotação é o alto funcionamento da cognição, no qual o cérebro se modificou geneticamente, resultando em uma velocidade de processamento, memória e retenção de informações fora do padrão. Esse cérebro rápido e com uma memória prodigiosa gera uma sobrecarga e um cansaço mental imensos, a ponto de o tempo se tornar diferente para esses indivíduos.
“O cérebro do superdotado produz conhecimento antes mesmo de ler sobre o assunto. Isso o coloca em uma posição de desajuste, e ele se sente mal porque os outros não o compreendem. O nosso sistema de ensino não acompanha o ritmo dessas pessoas”, enxerga.
Outro ponto a ser destacado é que a superdotação não tem área, o que se manifesta em áreas específicas são habilidades, talentos ou aptidões.
“A superdotação é a condição neurológica inteira; é como a pessoa é, age, pensa e sente. A neurociência, por meio de ressonâncias magnéticas, mostrou que o cérebro deles é diferente, com regiões expandidas que aumentam a interconectividade e a capacidade de acumular informação. O problema está no pensamento, não no comportamento ou no conhecimento”, esclarece.
Para a neuropsicopedagoga, um bom acompanhamento começa com a sociedade, a escola e a área médica compreendendo que os superdotados não precisam ser “ensinados” na forma tradicional.
“O cérebro deles aprende em ciclos, de forma não linear. A escola ensina um conceito em ‘pedaços’, mas eles já entendem o todo desde o início, gerando tédio e recusa escolar. O conselho que dou aos pais e educadores é: não andem na frente deles, andem ao lado. Deixem que eles deem o sinal, pois possuem uma capacidade de aprendizado autodidata”, aconselha.
A superdotação em debate no Ceará
Na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o tema vem sendo levantado pela deputada Emília Pessoa (PSDB), autora do projeto de lei nº 1232/2023, que propõe a Campanha Estadual de Desenvolvimento das Potencialidades de Educandos com Altas Habilidades/Superdotação na Rede Pública de Ensino do Estado do Ceará.
O propósito da campanha é evitar um potencial desinteresse do aluno superdotado pela aula, uma vez que ele tende a compreender o assunto proposto em sala de forma mais rápida que os colegas.
“É urgente a necessidade de as pessoas superdotadas serem identificadas e acolhidas com o diagnóstico assertivo, livres de serem confundidas com os diversos transtornos e espectros existentes. Estudantes superdotados passam despercebidos nas salas de aula ou são mal compreendidos por falta de formação adequada dos profissionais da educação e da saúde”, afirma.
Segundo a deputada, a ausência de políticas públicas eficazes agrava ainda mais essa realidade, privando esses indivíduos de atendimento especializado, estímulos adequados e oportunidades de desenvolvimento pleno.
