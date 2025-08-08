Dia Internacional da Superdotação e os desafios por trás da condição

A superdotação não é uma patologia ou uma doença mental / Crédito: Reprodução/ Adobe Stock

Neste domingo, 10, é comemorado o Dia Internacional da Superdotação, uma condição caracterizada por habilidades acima da média e desempenho notável em uma ou diversas áreas de conhecimento.

A data foi criada em 2011 pelo Conselho Mundial das Crianças Superdotadas e Talentosas (WCGTC). O objetivo era reconhecer e valorizar as pessoas com altas habilidades/superdotação, suas diferentes formas de aprendizado e talentos, e conscientizar sobre a importância de atender às necessidades específicas desses indivíduos, tanto no âmbito educacional quanto no social.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais Whindersson Nunes revela diagnóstico de superdotação Sobre o assunto Whindersson Nunes revela diagnóstico de superdotação Em entrevista ao O POVO, a neuropsicopedagoga Olzeni Ribeiro, também especialista, mestre e doutora, com ênfase em Superdotação, Criatividade e Expertise na perspectiva da Complexidade e Transdisciplinaridade, destaca a lacuna de informação existente na sociedade sobre a condição.

“Superdotados são pessoas intensas, hipersensíveis e com uma vulnerabilidade emocional extrema em diferentes níveis, e com o QI também acima da média. Quanto mais profunda a superdotação, mais problemas a pessoa enfrenta por estar mais distante do padrão”, afirma.

No Brasil, segundo mapeamento da Mensa Brasil (principal organização de alto QI do mundo), foram identificados 1,9 mil crianças e adolescentes e 3,1 mil adultos com altas habilidades. O número coloca o país na sexta colocação no ranking global da Mensa Internacional, ao lado do Japão, e atrás somente dos Estados Unidos, Ilhas Britânicas, Alemanha, Suécia e República Tcheca.



Olzeni explica que esse número ainda não corresponde à realidade, já que a estatística aponta que, no mínimo, 10% da população é superdotada, com muitas pessoas sem o diagnóstico correto.

“Quando essa criança é avaliada por um profissional despreparado no assunto, o diagnóstico muitas vezes é equivocado. Temos um número altíssimo de autismo em crianças que não são autistas, por exemplo, e isso é uma realidade aqui no Ceará”, comenta.

Superdotação e o sofrimento por trás da condição

O filho de Olzeni Ribeiro é superdotado e foi essa experiência que levou a neuropsicopedagoga a se aprofundar no assunto. Ela revela que o conceito de que o superdotado é alguém que tem algo brilhante para mostrar e nunca erra leva a um estereótipo que ainda gera muito sofrimento.

A neuropsicopedagoga Olzeni Ribeiro está de passajem no Ceará para discutir o tema Crédito: Rafael Sanatana “A superdotação não é uma patologia ou uma doença mental. Contudo, ela torna o indivíduo extremamente vulnerável devido à sua intensidade e sensibilidade, gerando um sentimento primordial de inadequação. A pessoa sente que ‘precisa ser consertada’, pois ninguém parece funcionar como ela”, revela. A especialista explica que a condição é genética e hereditária, e que muitas vezes o indivíduo mascara essa realidade com álcool, drogas ou com uma depressão profunda e tentativas de suicídio.

