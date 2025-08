Cientistas descobrem bicho-pau gigante na selva da Austrália

Maior inseto conhecido no país mede 40 centímetros. Desafio agora é encontrar macho da mesma espécie.Em uma remota floresta tropical da Austrália, lar de cobras venenosas, aranhas e outros insetos assustadores, cientistas descobriram uma nova espécie de bicho-pau. Acredita-se ser a mais pesada já encontrada no país. O inseto pesa 44 gramas, aproximadamente o mesmo que uma bola de golfe, e mede 40 centímetros de comprimento. O pesquisador Angus Emmott, da Universidade James Cook, em Queensland, ajudou a identificar a nova espécie, denominada Acrophylla alta. Segundo ele, o grande tamanho da criatura pode ser uma resposta evolutiva ao seu habitat úmido e fresco. "Sua massa corporal provavelmente os ajuda a sobreviver em condições frias, e é por isso que eles evoluíram ao longo de milhões de anos até se tornarem esse grande inseto", afirmou. Um habitat remoto O novo bicho-pau foi descoberto nas copas das árvores da região montanhosa dos Trópicos Úmidos do Extremo Norte de Queensland, no nordeste da Austrália. O espécime encontrado é uma fêmea. O habitat remoto provavelmente também explica por que o animal passou despercebido por tanto tempo, disse Emmott. "Ele está restrito a uma pequena área de floresta tropical de grande altitude e vive no alto da copa das árvores. Portanto, a menos que um ciclone ou um pássaro o traga para o solo, poucas pessoas conseguem vê-lo”, explicou. Os ovos característicos do inseto também ajudaram os cientistas a identificá-lo como uma nova espécie. "Cada espécie de inseto-pau tem seu próprio estilo de ovo”, afirmou o cientista. "Todos têm superfícies, texturas e marcas diferentes, e podem ter formas distintas. Até mesmo as tampas dos ovos são muito únicas.” Em busca de um par Dois exemplares foram incorporados à coleção do Museu de Queensland para facilitar pesquisas futuras. Segundo o Guardian, o próximo passo para descobrir mais sobre a nova espécie é achar um espécime macho, o que tem sido um desafio, uma vez que eles tendem a ser menores e visualmente distintos. Uma especialista ouvida pelo jornal britânico estimou que 70% das espécies de insetos da Austrália ainda não tenham sido descritas. A nova descoberta, entretanto, não desbanca o inseto mais longo do mundo. Em 2017, o recorde passou a ser da espécie Phryganistria chinensis, também um bicho-pau, que mede 64 centímetros e é proveniente da China. ht/ra (Reuters, ots)