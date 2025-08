Entre o excesso e a falta de proteína: o perigo do desequilíbrio proteico

A nutricionista Camylla Pedrosa, especialista no acompanhamento nutricional de mulheres, explica que essa estratégia alimentar exige cautela. "Muitas mulheres ansiosas, por exemplo, relatam irritabilidade, compulsão e dificuldade de adesão quando seguem esse tipo de dieta de forma prolongada ou restritiva", afirma.

A nova era do bem-estar vem popularizando dietas hiperproteicas como a fórmula mágica do emagrecimento. No entanto, o excesso ou a falta de proteínas pode agravar quadros gastrointestinais e desregular o microbioma intestinal, um conjunto micro-organismos essenciais à digestão, imunidade e saúde mental.

Entre os sinais de alerta de desequilíbrio proteico estão halitose, fezes fétidas, gases frequentes, acne em regiões hormonais (como queixo e costas), sensação de fadiga após as refeições e irritabilidade. Em muitos casos, esses sintomas estão ligados à disbiose intestinal, agravada por dietas ricas em produtos industrializados e pobres em fibras prebióticas.

Segundo ela, o intestino é o primeiro órgão a sinalizar que algo não vai bem, com um impacto estendido ao cérebro, por conta da má absorção de nutrientes essenciais à produção de neurotransmissores.

Segundo ela, a serotonina, reguladora do humor e apetite, depende de triptofano, que também vem das proteínas. Já a ocitocina, o hormônio do amor, do vínculo e da empatia, também requer proteínas para ser sintetizada.

Por sua vez, a dopamina, melatonina, noradrenalina e adrenalina dependem do bom funcionamento do ciclo do folato, que por sua vez depende de B9 e B12 (nutrientes presentes nas carnes, ovos, peixes, vegetais folhosos e grãos).

Sobre os embutidos, como presunto, mortadela, salsicha, peito de peru e linguiça, a nutricionista explica que o verdadeiro problema é que essas proteínas, além de ser de baixa qualidade, vem acompanhada de substâncias prejudiciais à saúde.