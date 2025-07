Novas pistas na busca por tesouro pirata milionário perdido há 300 anos

Pesquisadores afirmam ter descoberto naufrágio de nau portuguesa saqueada por La Buse e sua trupe na costa de Madagascar. A bordo da embarcação estariam enormes quantidades de ouro e diamantes.Você gosta de histórias de piratas, é aventureiro e bom em resolver mistérios? Então, riquezas insondáveis lhe aguardam no Oceano Índico. Se você conseguir decifrar o criptograma secreto do infame pirata La Buse ("O Abutre", em tradução livre do francês), um "tesouro de tirar o fôlego" pode estar esperando por você. Embora o tesouro em si ainda esteja perdido, pesquisadores anunciaram ter encontrado destroços de um naufrágio na costa de Madagascar que poderia ajudar a descobrir seu paradeiro. Trata-se da nau Nossa Senhora do Cabo, que La Buse e seus camaradas saquearam na Ilha da Reunião há cerca de 300 anos. Sem dúvida, uma peça importante do quebra-cabeça. Tesouro das colônias portuguesas A nau portuguesa passava pela região em 1721, totalmente carregada com tesouros de Goa e das colônias portuguesas na costa oeste da Índia, com destino a Lisboa. No entanto, como o navio de guerra, pesando mais de 700 toneladas, sofreu graves avarias na viagem durante uma tempestade e teve que jogar alguns de seus canhões ao mar para evitar o naufrágio, acabou se tornando presa fácil para a trupe de Olivier Levasseur, o nome verdadeiro de La Buse. Segundo as lendas, a bordo estavam quantidades incríveis de ouro, prata, pérolas, diamantes e outros objetos de valor, como os melhores tecidos e especiarias. O fato de todo esse tesouro se encontrar no navio provavelmente se deveu aos dignitários que nele viajavam, o vice-rei de Portugal Luís Carlos Inácio Xavier de Meneses e o arcebispo de Goa, Sebastião de Andrade Pessanha. Eles foram feitos reféns, e pelo menos o vice-rei foi posteriormente libertado em troca de um resgate. Os cerca de 200 escravos de Moçambique e a tripulação que também estava a bordo foram presumivelmente libertados na Ilha da Reunião. Esconderijo no ninho dos piratas Os piratas desapareceram com seu magnífico butim quando rumavam para Madagascar, provavelmente se escondendo na costa leste, na pequena ilha de Nosy Boraha, ainda chamada de ilha de Sainte-Marie. A ilha, com aproximadamente 60 quilômetros de comprimento e cinco de largura, com seu porto natural, era um esconderijo ideal para piratas, por ser perto o suficiente da popular rota comercial entre a Europa e a Ásia e longe o suficiente dos controles coloniais. É precisamente nesse local que os pesquisadores acreditam ter encontrado os destroços do Nossa Senhora do Cabo, escondidos sob cascalho e areia. Mais de 3 mil artefatos recuperados Os cientistas Brandon Clifford e Mark Agostini, do Centro de Preservação de Naufrágios Históricos de Massachusetts, levaram 16 anos para identificar os destroços. Eles analisaram a construção do navio e a compararam com os destroços encontrados, assim como fizeram com os registros históricos e os artefatos encontrados. No total, os pesquisadores recuperaram cerca de 3,3 mil artefatos do fundo do mar, incluindo moedas de ouro e porcelanas valiosas, além de objetos sagrados feitos de marfim e madeira, como uma estátua da Virgem Maria e um crucifixo. O covil dos piratas é considerado um tesouro para arqueólogos e pesquisadores. De acordo com a equipe de Brandon Clifford, há entre sete e dez naufrágios a serem encontrados perto da ilha, o que significa que a caça ao tesouro certamente continuará. Mitos e lendas O verdadeiro tesouro de La Buse, no entanto, continua sendo o maior mistério. Sabe-se que o "Abutre" posteriormente se escondeu nas ilhas Seicheles. Ele rejeitou uma oferta de anistia por se recusar a devolver o tesouro. Por fim, foi reconhecido, entregue aos franceses e levado a ferro para a ilha de Bourbon, atual Ilha da Reunião. Pouco antes de ser executado, La Buse teria dito a seus guardas: "Com o que escondi aqui, poderia comprar esta ilha inteira." Segundo a lenda, ainda no cadafalso, o pirata jogou um bilhete com um criptograma para a multidão com a frase "meu tesouro para aquele que entender isso!" Como costuma acontecer com histórias de piratas, muitas lendas cercam os eventos reais. A única certeza é que caçadores de tesouros e aventureiros procuram em vão o lendário butim milionário há 300 anos. Um sinal que ninguém entende Se o criptograma realmente se originou com La Buse também é incerto. Embora já tenha sido mais ou menos decifrado, ninguém ainda conseguiu interpretar corretamente seu conteúdo enigmático. Descreveria o texto algum tipo de bússola estelar? Marcos importantes são descritos? A especulação continua. E assim o tesouro de La Buse permanece perdido até hoje – em algum lugar entre as ilhas de Seicheles, Reunião, Maurício, Mayotte, Rodrigues e Sainte-Marie. Até que seja encontrado, perdurará o mito do pirata La Buse. Autor: Alexander Freund