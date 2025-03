Astronautas presos no espaço poderão finalmente voltar à Terra

Após terem viagem de 8 dias estendida por 9 meses, dupla americana poderá finalmente voltar para casa. Vídeo mostra momento da chegada de cápsula da SpaceX à Estação Espacial Internacional.Uma cápsula da SpaceX encarregada de trazer dois astronautas da Nasa de volta para a Terra chegou à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) por volta da 1h da manhã deste domingo (16/03, horário de Brasília). Os americanos Butch Wilmore, de 62 anos, e Suni Williams, 59, estão em missão na ISS há mais de nove meses, após uma série de falhas técnicas com a aeronave Starliner da Boeing forçá-los a estender uma viagem que deveria ter durado apenas oito dias. Uma transmissão ao vivo em vídeo do evento mostra a Dragon acoplando-se à porta da estação. Pouco mais de uma hora e meia depois, a tripulação da SpaceX surge flutuando ISS adentro e abraçando seus colegas (veja a partir dos 31 minutos no vídeo abaixo). Wilmore e Williams de volta à Terra Na sexta-feira, o Dragon foi lançado em órbita pelo foguete Falcon 9, com quatro astronautas a bordo, que ficarão na ISS pelos próximos seis meses – as americanas da Nasa Anne McClain, 45, e Nichole Ayers, 36; o japonês Takuya Onishi, 49, da Jaxa; e o russo Kirill Peskov, 34, do Roscosmos. Wilmore e Williams ficarão alguns dias com a nova equipe antes de voltarem na quarta-feira (19/03) para a Terra a bordo da Dragon junto com Nick Hague (Nasa), 49, e Aleksandr Gorbunov (Roscosmos), 34, que se juntaram à tripulação de sete membros em setembro. A estadia da dupla americana na ISS foi se estendendo por uma série de questões técnicas e atrasos. A história deles acabou politizada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusar seu antecessor na Casa Branca, Joe Biden, de abandoná-los. Tanto Wilmore quanto Williams disseram que haviam concordado com a decisão da Nasa de transformar a viagem deles em uma missão de rotação geral, que geralmente dura seis meses. Os dois são astronautas experientes e pilotos aposentados da Marinha. "O programa de viagem espacial humana é sobre isso: planejar para [o caso de] contingências desconhecidas, inesperadas. E nós fizemos isso", disse Williams. A Nasa alegava que os dois astronautas precisavam ficar na estação para manter níveis adequados de pessoal nela, e que não tinha orçamento para enviar uma aeronave de resgate, nem que isso era uma necessidade operacional. A nova equipe que chegou neste domingo à ISS deve conduzir experimentos científicos ao longo dos próximos seis meses para, por exemplo, investigar os efeitos da ausência de gravidade sobre o corpo humano e testar a inflamabilidade de materiais. ra (Reuters, AFP, dpa, ots)