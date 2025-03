'Terapia da rejeição' não é comprovada e pode agravar saúde mental; entenda

Prática tem sido divulgada no TikTok por jovens que se colocam em situações incomuns para lidar com o "não". Atenção: essas ações podem trazer desgastes emocionais e agravar quadros de ansiedade

Nos últimos meses, a “terapia da rejeição” ganhou popularidade nas redes sociais, especialmente no TikTok, com centenas de usuários compartilhando experiências e afirmando que o método os ajudou a lidar com a ansiedade, a autoestima e até o medo.

A prática, que não tem embasamento científico, consiste em se expor a situações desconfortáveis ou vergonhosas, que muito provavelmente vão resultar em rejeição, no trabalho, no transporte público ou nas interações com pessoas desconhecidas.