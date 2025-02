Cães reconhecem associação de gestos com olhar humano, mostra estudo

Cientistas equiparam 20 cães com capacetes de rastreamento ocular para descobrir quais sinais humanos eles captam melhor. Olhar e gestos combinados são melhor solução para passar instruções, concluem pesquisadores.Um experimento inovador comandado por cientistas da Universidade de Medicina Veterinária de Viena revelou que os cães compreendem melhor a intenção de seus donos quando o humano combina sinais específicos com o olhar. A chave é simples, mas eficaz: quem quer que seu cachorro faça algo, deve combinar duas ações: simultaneamente apontar com o dedo e fixar o objeto desejado. Essa técnica se mostrou a mais eficaz para fazer os cães seguirem instruções do que outras testadas num estudo publicado na revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Além de dar base científica à técnica de adestramento, a pesquisa indica que os cães são capazes de reconhecer referências da comunicação humana, como o olhar, fazendo-os prestar mais atenção aos donos. O autor principal da pesquisa, Christoph Voelter, comentou à agência de notícias AFP que o olhar e o gesto do dono são úteis separadamente, "mas combinados são mais fortes". A equipe de pesquisadores austríacos equipou 20 cães com capacetes para rastrear seu movimento e detectar exatamente para onde olhavam, ao se deparar com diferentes cenários. Entre os participantes do estudo estavam oito vira-latas, além de cães das raças Staffordshire terrier, pastor australiano e poodle. No experimento, realizado no Clever Dog Lab da universidade, cada cão interagia com um cientista ajoelhado. Foram colocadas duas tigelas ao lado do pesquisador, mas apenas uma continha um petisco escondido. Os cães foram expostos a cinco cenários diferentes, seis vezes cada um. Os cientistas ora apontavam para a tigela enquanto olhavam para o cachorro, ora apenas olhavam para a tigela e ora apontavam e olhavam para a tigela ao mesmo tempo. Também utilizaram um truque clássico: fingiram jogar uma bola na direção da tigela, mas, na realidade, a mantiveram na mão. As gravações dos capacetes mostraram que os cães se saíram melhor quando o cientista apontava e olhava fixamente para a tigela contendo o petisco. Não surpreende que o pior desempenho tenha ocorrido quando os cientistas fingiam lançar a bola. Comunicação entre cães e humanos: mais que simples sinais Para os pesquisadores, essa descoberta reforça a hipótese de que os cães seguem sinais de comunicação referencial humana, em vez de apenas direções apontadas. Em outras palavras, eles parecem entender o significado da informação transmitida – neste caso, "há um petisco ali" – em vez de simplesmente correrem na direção apontada. No entanto, os cientistas são cautelosos com conclusões definitivas. Ainda não está claro até que ponto os cães realmente compreendem o que está acontecendo, destacou Voelter: "Para eles, é mais como uma ordem direta para ir a algum lugar? Ou eles entendem isso de forma mais comunicativa?" Mais pesquisas são necessárias nessa área da "pedagogia da natureza", um campo que normalmente estuda como sinais de comunicação – como apontar e olhar para um objeto enquanto se diz seu nome – ajudam crianças pequenas a aprenderem os nomes das coisas ao seu redor. Os pesquisadores também querem entender melhor como o processo funciona nos cães. O próximo passo será descobrir se os animais aprendem e memorizam melhor as informações quando os humanos se dirigem diretamente a eles, antecipa Voelter. gq/av (AFP, ots)