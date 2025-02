Homem 'vaza' colesterol após seguir dieta extrema baseada em carnes e laticínios

Colesterol ‘vaza’ pela pele de homem que consumia tabletes de manteiga / Crédito: reprodução

Um morador da Flórida, nos Estados Unidos, de 40 anos, teve uma surpresa preocupante após seguir uma dieta rigorosamente carnívora por oito meses. Mandioca contribui para boa saúde do intestino, conclui estudo brasileiro; CONFIRA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante esse período, seu cardápio diário incluía grandes quantidades de gordura, como hambúrgueres, tabletes inteiros de manteiga e até quatro quilos de queijo.

O resultado? Seu colesterol atingiu níveis alarmantes, e ele desenvolveu depósitos visíveis de gordura nas mãos, pés e cotovelos. O caso foi documentado pelo "Journal of the American Medical Association" (Jama), uma das principais publicações científicas da área da saúde. O paciente procurou atendimento médico ao notar o surgimento de nódulos amarelados em diversas partes do corpo. Após exames, os especialistas diagnosticaram a condição como xantelasma, um distúrbio caracterizado pelo acúmulo de colesterol na pele.

Embora possa ocorrer em pessoas com colesterol normal, o xantelasma é mais comum em indivíduos com hipercolesterolemia, distúrbios metabólicos como diabetes, fatores genéticos e doenças hepáticas que afetam o metabolismo das gorduras. Mesmo que não seja perigoso por si só, o xantelasma pode ser um alerta para riscos cardiovasculares, pois indica a presença de altos níveis de gordura circulante no organismo. De acordo com os médicos responsáveis pelo estudo, os níveis de colesterol do paciente estavam cinco vezes acima do limite recomendado, o que representa um risco significativo para essas doenças.

O próprio paciente relatou que, apesar de ter perdido peso e sentir mais disposição no início da dieta, os exames evidenciaram impactos severos em sua saúde. Dados do Ministério da Saúde revelam que 40% da população brasileira possui colesterol elevado, e a preocupação se estende a crianças e adolescentes. Uma pesquisa recente da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta que um em cada quatro jovens no Brasil já apresenta índices elevados dessa substância no sangue. Embora fatores genéticos possam influenciar, a principal causa do aumento do colesterol está associada à alimentação, especialmente ao consumo excessivo de gorduras saturadas e produtos ultraprocessados.

Os especialistas reforçam a importância de hábitos alimentares saudáveis para prevenir doenças cardiovasculares e melhorar a qualidade de vida. Colesterol alto: quando se preocupar? Além da condição de norte-americano, dores no peito ou sensação de aperto podem indicar obstrução das artérias, enquanto dificuldade de concentração, lapsos de memória e dormência ou formigamento nos membros podem estar ligados à má circulação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o monitoramento do colesterol é essencial para prevenir infarto e AVC. Especialistas alertam que sinais como xantelasma, fadiga excessiva, dores no peito, dificuldades de concentração e dormência nos membros podem indicar níveis elevados de colesterol e maior risco de complicações.