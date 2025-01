Hospitais federais do Andaraí e Cardoso Fontes vão reabrir emergência

As emergências dos hospitais federais do Andaraí e Cardoso Fontes, na zona norte do Rio de Janeiro, serão reabertas na próxima segunda-feira (3). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (30) pelo secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz. As emergências funcionarão em espaços temporários até que as obras definitivas sejam inauguradas, no início de 2026. A capacidade de atendimento será de até 400 pessoas diariamente. As emergências dos hospitais federais do Andaraí e Cardoso Fontes, na zona norte do Rio de Janeiro, serão reabertas na próxima segunda-feira (3). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (30) pelo secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz. As emergências funcionarão em espaços temporários até que as obras definitivas sejam inauguradas, no início de 2026. A capacidade de atendimento será de até 400 pessoas diariamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A medida faz parte do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, elaborado pelo Ministério da Saúde.

“Essa é a primeira grande reabertura e de um setor importante para os hospitais. É importante destacar: a reabertura é a oportunidade de salvar vidas. Hoje, as emergências da cidade estão muito sobrecarregadas. Além disso, é o Rio de Janeiro voltando a ter os hospitais federais e ampliando o acesso ao Sistema Único de Saúde [SUS]”, disse Soranz. “O ministério está acompanhando as obras e a reativação dos serviços. Nosso objetivo é a reestruturação das unidades e a ampliação dos atendimentos à população. É importante frisar que nossa parceria com a prefeitura do Rio de Janeiro prevê indicadores de entrega e de qualidade. É uma ação estruturada, estudada e que traz benefícios para os usuários”, afirmou a diretora do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde, Teresa Navarro Vannucci. Os hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes tiveram a gestão descentralizada em dezembro de 2024 . O Ministério da Saúde repassou R$ 150 milhões à prefeitura. Além desse pagamento, está prevista a incorporação de R$ 610 milhões para atendimento de média e alta complexidade para a cidade do Rio.

Reestruturação Ao todo, quatro unidades federais já iniciaram o Plano de Reestruturação. Os hospitais federais de Bonsucesso e Servidores do Estado também já começaram o processo. A unidade de Bonsucesso é administrada pelo Grupo Hospitalar Conceição desde outubro de 2024. Entre as ações mais recentes, está a contratação de 2 mil funcionários. Dentre os profissionais, estão médicos, nutricionistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O Hospital Servidores do Estado iniciou estudos para a fusão com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Com a integração, serão 500 leitos à disposição do sistema de saúde. Além disso, segundo o Ministério da Saúde, haverá maior capacidade de qualificação para os profissionais com a abertura de novas vagas de residência médica.