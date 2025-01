Exagerou na bebida no Ano Novo? Saiba o que é bom para ressaca

Nutricionistas explicam os impactos do álcool no organismo e como aliviar os sintomas da ressaca. Saiba como manter uma alimentação equilibrada

A ressaca é causada principalmente pela intoxicação no fígado, que trabalha intensamente para eliminar o excesso de álcool do sangue . Além disso, o consumo excessivo de álcool provoca desidratação, já que a substância é diurética.

A alimentação balanceada e a hidratação adequada desempenham papéis fundamentais nesse processo. Além de explicarem como o álcool afeta o organismo, as nutricionistas apontam estratégias práticas para prevenir e tratar os sintomas, desde a escolha dos alimentos até cuidados com o fígado.

Segundo Thais Gondim, após uma noite de consumo excessivo de álcool, o ideal é optar por alimentos leves, frutas ricas em vitamina C, como laranja e melão, e chás amargos. Esses alimentos ajudam a reequilibrar o organismo e promovem alívio dos sintomas.

“Por ser uma substância tóxica, o álcool é metabolizado prioritariamente no fígado, gerando desbalanceamento de eletrólitos e agravando a desidratação”, afirma.

Raiza Frota destaca que alimentos que hidratam, como água de coco, caldos e sopas, são importantes. “Além disso, o gengibre é um ótimo aliado para reduzir náuseas e desconfortos gástricos, devido ao gingerol, um composto que bloqueia sinais que induzem náuseas no sistema nervoso central”, ressalta. Outras ervas, como boldo, cardo-mariano, camomila e alecrim, também ajudam a melhorar o bem-estar.

Ter cautela com uso de medicamentos também é importante: “O melhor é optar por métodos naturais, como o uso de chás. Medicamentos devem ser sempre prescritos por um médico”.

Raiza Frota destaca que, embora seja tentador fazer uma dieta restritiva ou exclusivamente líquida, essa prática não é indicada.

“O corpo já está em recuperação e privá-lo de nutrientes pode atrasar esse processo. Uma abordagem equilibrada é sempre mais eficaz”, reforça.

Ressaca: cuidados com o fígado

O fígado é o órgão mais impactado pelo consumo excessivo de álcool. Segundo Raiza Frota, a regeneração hepática envolve hidratação, uma pausa no consumo de bebidas alcoólicas e uma alimentação rica em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios.

“Alimentos como cúrcuma, vegetais crucíferos, alho e frutas cítricas ajudam a proteger e melhorar a função hepática”, explica.

Thais Gondim destaca que uma pausa no consumo de álcool é essencial para permitir que o fígado retome suas funções adequadamente.

Como prevenir a ressaca?

Para evitar os incômodos da ressaca, Thais Gondim recomenda beber 500 ml de água entre as doses de bebida alcoólica, evitar misturar diferentes tipos de álcool e fazer uma refeição equilibrada antes de começar a beber.

“Alimentos ricos em fibras, carboidratos saudáveis e proteínas ajudam a minimizar os efeitos do álcool no organismo”, orienta a nutricionista.

Com essas orientações, é possível desfrutar as celebrações de Ano Novo com mais saúde e bem-estar, evitando os desconfortos típicos da ressaca.

Filmes no cinema em 2025: CONFIRA todas as estreias do ano