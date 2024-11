Hemorio lança hoje campanha Unidos pelo Sangue

O Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti – Hemorio - completa 80 anos com o lançamento da campanha Unidos pelo Sangue, nesta segunda-feira (25), quando é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. O Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti – Hemorio - completa 80 anos com o lançamento da campanha Unidos pelo Sangue, nesta segunda-feira (25), quando é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue.

No maior hemocentro do estado do Rio de Janeiro, a programação começa às 8h30, com atividades para destacar a importância da doação de sangue como um gesto solidário e de amor ao próximo, que salva vidas.



Para a abertura oficial, a programação prevê apresentação de artistas e influenciadores digitais. Os comediantes do Grupo 4K apresentarão a Comédia entre Amigos, seguida de um cortejo musical que percorrerá as dependências da unidade. Paralelamente, no pátio do Hemocentro, haverá intervenções dos artistas plásticos independentes André Rongo e Alfredo Borret.

“André vai preparar um grafite em tapume gigante, onde os doadores poderão deixar mensagens de estímulo à doação e sua assinatura. Já Alfredo produzirá mil ímãs de geladeira em tampinhas de garrafa para distribuir aos doadores. O Hemorio também fará homenagens aos doadores mais antigos e mais assíduos e às famílias doadoras”, informou a instituição. O diretor do Hemocentro, Luiz Amorim, afirmou que o estoque de sangue do Hemorio abastece 100 unidades públicas de saúde, entre elas todos os grandes hospitais de emergência do estado e unidades da rede federal, além do próprio hospital, que atende pacientes com doenças hematológicas como anemia falciforme, hemofilia e leucemia, entre outras. “Por isso, os doadores são peças fundamentais nessa engrenagem, nada mais justo do que homenageá-los. É uma forma de agradecer por este gesto nobre e de amor ao próximo”, disse.

Entre janeiro e o dia 21 de novembro deste ano, o Hemorio recebeu 81.792 doações. A expectativa é fechar o ano com 92 mil. Amorim alertou, que durante o período de festas de fim de ano, as doações costumam diminuir. “Com a proximidade das festas de Natal e Ano Novo as doações tendem a cair também entre 10% e 15%. Somente com o apoio de doadores de sangue conseguiremos manter os estoques equilibrados, por isso a mobilização precisa ser constante”, indicou. Campanha Este será o sexto ano consecutivo em que uma empresa de branding - especializada em gastronomia - vai realizar, em parceria com o Hemorio, a campanha Cozinhar tá no Sangue. Reunira chefs de cozinha como Janaína Torres, Carole Crema, Tati Lund, Danilo Parah e João Paulo Frankenfeld em ações nas redes sociais para incentivar a doação de sangue.

“A chef Renata Iglesias, idealizadora da ação conjunta, estará no Salão do Doador do Hemorio para doar sangue e falar sobre a iniciativa que contará com tantas estrelas da gastronomia brasileira”, concluiu. A programação segue nesta terça-feira (26), quando haverá também apresentação da Bateria do Botafogo Samba Clube, Rei Momo, Kaio Mackenzie e a rainha de bateria da Portela, Bianca Monteiro, além da bateria-mirim da escola de samba Unidos de Vila Isabel. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde, dormir pelo menos seis horas na noite anterior à doação e não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas antes da doação. Não é necessário estar em jejum, apenas deve-se evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antes da doação, não fumar duas horas antes, apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, carteira nacional de habilitação e passaporte, entre outros.