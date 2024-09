Checagem: Bill Gates e o surto de encefalite nos EUA

Estados americanos combatem mosquitos que espalham uma doença que pode ser fatal; nas redes sociais, circulam boatos culpando o fundador da Microsoft pelo problema. A DW mostra o que há de verdade nisso.As autoridades de saúde do estado americano de Massachusetts anunciaram o primeiro caso de uma pessoa infectada com encefalite equina oriental (EEE) este ano em meados de agosto. No final de agosto, o estado vizinho de New Hampshire relatou a primeira morte de uma pessoa infectada pela doença em 2024. A EEE é transmitida por um tipo específico de mosquito e, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, a doença é fatal em 30% dos casos. Muitos sobreviventes têm sequelas neurológicas. Atualmente, não há vacina ou medicamento disponível contra o mal. Por isso, vários estados dos EUA já tomaram medidas para reduzir o risco de picadas de mosquito, como lockdowns temporários e localizados e o uso de pesticidas contra o inseto. Liberação de mosquitos geneticamente modificados tem algo a ver com surto? Nas mídias sociais, muitos têm associado os atuais casos de EEE nos EUA à liberação de mosquitos geneticamente modificados criados pela empresa Oxitec, que tem entre seus patrocinadores a Fundação Bill & Melinda Gates. Um usuário do X questionou: "O que está acontecendo com Bill Gates e sua fazenda de mosquitos? Está havendo um aumento do vírus EEE em humanos, especialmente na área da Nova Inglaterra! Bem, o que quero dizer é que Bill Gates tem uma fazenda de mosquitos em Medellin, na Colômbia, então, sim, eles saíram de lá?" No Facebook, alguém escreveu: "O EEE é transmitido por mosquitos. Bill Gates está investindo em mosquitos transgênicos. Quais são as chances de uma pandemia repentina de EEE nos EUA antes da próxima eleição presidencial?" Então, será que o bilionário Bill Gates tem alguma coisa a ver com a EEE? Checagem da DW: falso O mosquito é um dos insetos mais perigosos do mundo. As fêmeas – somente elas picam – podem transmitir vários tipos de patógenos, inclusive vírus e parasitas. Todos os anos, mais de 700 mil pessoas morrem em todo o mundo devido a doenças transmitidas por mosquitos. Para combater esse problema de saúde pública, a Fundação Bill & Melinda Gates está apoiando a empresa Oxitec, entre outras, que faz experimentos com mosquitos geneticamente modificados. Em 2020, a empresa de biotecnologia recebeu oficialmente permissão para liberar os mosquitos criados em laboratório – mas só na Flórida. O objetivo é reduzir a população da praga. "Os mosquitos machos são geneticamente modificados para que sejam estéreis, de modo que, quando uma fêmea se acasala com um macho estéril, não há descendência viável. Com o tempo, isso diminui as populações de mosquitos. O método tem sido usado com sucesso no Brasil", explica Amesh Adalja, do Centro de Segurança da Saúde da Universidade Johns Hopkins. Esses métodos de pesquisa têm sido estudados há algum tempo, e outros animais estéreis, como vermes irradiados na agricultura, também têm sido usados. Só mosquitos fêmeas transmitem a EEE A Oxitec confirmou à DW que nenhum mosquito geneticamente modificado foi liberado em Massachusetts. A última liberação foi na Flórida, em novembro de 2023, o que significa que os mosquitos geneticamente modificados dificilmente podem estar relacionados ao atual surto de EEE em termos de espaço e tempo. E como os animais são machos e não picam, eles não seriam capazes de transmitir a EEE. O vírus também existia muito antes do uso de mosquitos geneticamente modificados. "Sabemos disso há 90 anos. Portanto, não se trata de um vírus novo. E é um vírus transmitido por mosquitos. Ele é endêmico em nossa região e, ocasionalmente, quando as condições certas são atendidas, vemos surtos periódicos", explicou o Dr. Philip M. Armstrong, diretor científico do Centro de Biologia de Vetores e Doenças Zoonóticas em Connecticut. "O verão tem sido razoavelmente úmido e quente, o que criou condições ideais para a reprodução de mosquitos", acrescentou. "Principalmente o mosquito que transmite o vírus triplo E, que vive nesses habitats de pântanos de água doce em nossa região." Bill Gates é alvo frequente de teorias da conspiração Bill Gates tem sido alvo frequente de desinformação e narrativas conspiracionistas. Um exemplo é a suspeita, levantada em postagens nas redes sociais, de que os mosquitos geneticamente modificados da Oxitec estariam por trás do surto de dengue no Brasil no início do ano e dos casos de malária nos EUA em 2023. Durante a pandemia de covid-19, o fundador da Microsoft foi acusado de implantar secretamente microchips junto com a vacina contra a doença. Na Índia, circularam notícias falsas de que ele estava sendo julgado por testar ilegalmente vacinas contra a poliomielite em crianças. Gates, uma das pessoas mais ricas do mundo, fundou a Bill & Melinda Gates Foundation junto com sua ex-mulher, Melinda Gates. A maior fundação privada do mundo investiu desde sua criação, em 2017, dezenas de bilhões de euros em todo o mundo em milhares de projetos e organizações no setor de saúde, incluindo programas de vacinação e pesquisa de vacinas.. A influência muito real de Gates no setor de saúde global é uma das coisas que gera desconfiança em muitos e alimenta a desinformação, tornando o bilionário alvo preferencial de narrativas conspiratórias. Esses mitos são tipicamente caracterizados por um profundo ceticismo em relação às elites da sociedade. Autor: Rayna Breuer, Ines Eisele