Nana Caymmi é internada no Rio de Janeiro com arritmia cardíaca

A cantora Nana Caymmi, de 83 anos, está internada na Unidade Coronariana da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ela deu entrada na emergência, na madrugada desta sexta-feira (26).

A artista foi atendida na emergência com um quadro de arritmia cardíaca. Não há previsão de alta da internação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2016, a cantora passou por uma cirurgia de remoção de um tumor na parte externa do estômago, afastando-se dos palcos. Em 2019, gravou um disco com a obra de Tito Madi, e, no ano seguinte, outro com canções de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.