Anvisa retoma votação sobre bulas digitais em reunião na quarta, 10

Por outro lado, a indústria farmacêutica tem posição favorável às bulas “digitais”. Segundo a pauta da reunião de quarta, a versão impressa das informações de medicamentos poderia ser solicitada pelo estabelecimento de saúde, pelo profissional prescritor ou pelo paciente.

Para o MPF, “parece lógico que o principal formato do folheto informativo do paciente [bula] venha a ser integralmente eletrônico no futuro”, porém, o formato via código QR pode não ser acessível a pacientes com menor nível de letramento digital e/ou de acesso à Internet.

Leia mais O boom do Ozempic