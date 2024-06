Sem doses com validade próxima, DF não amplia vacinação contra dengue

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem doses contra a dengue próximas do vencimento, o Distrito Federal (DF) vai manter a vacinação contra a doença apenas para o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

No último sábado (22), o governo federal autorizou a ampliação da faixa etária no intuito de evitar perdas de estoques. Com isso, doses com validade até 30 de junho e 31 de julho podem ser aplicadas, preferencialmente, em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.