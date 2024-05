Estranho sinal de rádio vindo da Rússia intriga curiosos desde 1982

Com transmissão ininterrupta há décadas, estação de rádio de ondas curtas UVB-76 é um mistério que alimenta diversas teorias sobre seu propósito.Faz mais de quarenta anos que o enigmático sinal de rádio UVB-76, também conhecido como The Buzzer (O Zumbidor, em tradução livre), intriga entusiastas e especialistas ao redor do mundo. A estação de ondas curtas, que transmite da Rússia na frequência 4625 kHz, opera quase sem interrupções desde pelo menos 1982. A programação, segundo relatos de diversos veículos, consiste em uma mistura de tons monótonos e zumbidos, ocasionalmente interrompidos por mensagens vocais aparentemente desconexas, como "bote" ou "especialista em agricultura". Apesar de o sinal ser amplamente conhecido, sua origem e finalidade continuam um mistério, alimentando diversas teorias desde os tempos da Guerra Fria até os dias atuais. O sinal, que acredita-se que esteja no ar desde a década de 1970, pode ser captado por rádios de aficionados, mas também acompanhado ao vivo pelo YouTube. As teorias sobre o UVB-76 As teorias sobre o propósito do UVB-76 são diversas. Alguns dizem que poderia ser uma estação de números usada para enviar mensagens cifradas a espiões. Outros acreditam que faça parte da rede de comunicações militares da Rússia. E há quem até especule sobre seu uso em pesquisas ionosféricas – isto é, para analisar a propagação das ondas de rádio pela atmosfera – ou na busca por vida alienígena. A teoria mais catastrófica, porém, é de que o UVB-76 poderia funcionar como um sistema de retaliação automática em caso de ataque nuclear e que, se interrompido, desencadearia uma resposta devastadora. Essa teoria, porém, perdeu força quando a emissora deixou de transmitir brevemente em 2010, sem nenhuma consequência catastrófica. Monitorada desde 1982 Houve mudanças notáveis nas transmissões desde que entusiastas começaram a monitorar o sinal, em 1982. Os bipes iniciais transformaram-se em zumbidos em 1992, acompanhados por tons semelhantes aos de uma sirene de nevoeiro. Eventualmente ouviam-se pessoas recitando listas de nomes ou palavras aleatórias, segundo a revista Popular Mechanics. Em 2010, foram registradas pausas na transmissão e sons de fundo que sugeriam movimentos na sala de emissão. Até fragmentos de "O Lago dos Cisnes" de Tchaikovsky foram transmitidos, alimentando especulações sobre uma possível mudança da rádio de Povarovo, a cerca de 60 quilômetros de Moscou, para outros locais na capital russa e em São Petersburgo. Exploradores não autorizados que estiveram em Povarovo posteriormente teriam descoberto a base abandonada, junto com um livro de registros contendo detalhes de transmissões de 2005, conforme relatado pelo Gizmodo em 2016. David Stupples, especialista em vigilância e reconhecimento espacial, explicou recentemente à Popular Mechanics que o propósito da emissora é manter a frequência disponível para o governo russo em caso de emergência. "Se não a usarem, alguém a roubará", disse. "A banda está tão saturada que as pessoas buscarão qualquer oportunidade para ter um canal próprio." Durante todas essas décadas, a comunidade de amantes do rádio seguiu monitorando a frequência na tentativa de rastrear sua origem e decifrar qualquer mensagem. Em vão: o verdadeiro sentido da UVB-76 continua sendo um dos grandes enigmas do mundo do rádio. ra (ots)