Pesquisa aponta relação entre cigarro eletrônico e câncer

Por Fred Schwaller

As pessoas que pararam de fumar e passaram a consumir cigarros eletrônicos têm maior probabilidade de desenvolver câncer de pulmão do que aquelas que não usam "vapes", de acordo com um estudo realizado na Coreia do Sul divulgado nesta semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Este é o primeiro grande estudo de base populacional que demonstra o aumento do risco de câncer de pulmão em usuários de cigarros eletrônicos após a cessação do tabagismo", disse Yeon Wook Kim, que liderou o estudo no Hospital Bundang da Universidade Nacional de Seul.