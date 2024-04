A mensagem que Carl Sagan deixou para os primeiros humanos em Marte

Apaixonado pela exploração espacial, cientista americano era forte defensor do envio de uma nave tripulada ao planeta vermelho. Gravação que cientista americano fez pouco antes de morrer está em Marte desde 2008.Pouco antes de morrer de pneumonia em 20 de dezembro de 1996, Carl Sagan, um ícone da astronomia e da ciência popular, conhecido mundialmente pela série de televisão Cosmos, deixou uma mensagem para aqueles que, no futuro, iriam pisar em solo marciano. De seu local de trabalho em Ithaca, Nova York, perto da Universidade de Cornell, ele gravou algumas palavras cheias de emoção e nostalgia. "Aqui é Carl Sagan (...) Talvez você possa ouvir, aqui ao fundo, uma cachoeira de 60 metros, o que provavelmente – eu acho – é uma raridade em Marte", diz ele em sua mensagem. Conhecido por sua fervorosa defesa da exploração de Marte e por ter sido cofundador da Planetary Society, Sagan via Marte não apenas como um destino, mas como uma extensão do campo científico, um espelho para observar a história do nosso planeta. Seu entusiasmo é evidente em cada palavra da mensagem, refletindo sua visão da interação entre ciência e ficção científica, um ciclo de inspiração mútua que impulsionou nosso fascínio e nossa capacidade de chegar ao planeta vermelho. "A ciência e a ficção científica dançaram uma espécie de dança no último século, especialmente com relação a Marte": Sagan conta como essa simbiose foi vital para seu próprio desenvolvimento científico e o de muitos outros, incluindo Robert Goddard, pioneiro dos foguetes modernos. Essa gravação de Sagan foi enviada a Marte a bordo do módulo de aterrissagem Phoenix, da Nasa, chegando em 25 de maio de 2008. Ela está preservada em um mini DVD que, espera-se, permanecerá no planeta vermelho por milênios. "Não sei por que vocês estão em Marte" Em uma parte de sua mensagem, Sagan especula sobre os motivos que podem levar a humanidade a Marte, desde o gerenciamento de ameaças de asteroides até a expansão humana como uma proteção contra catástrofes planetárias. "Eu não sei por que você está em Marte", pondera, abrindo uma gama de possibilidades científicas e existenciais, finalmente expressando sua alegria com a presença humana no planeta e seu desejo de compartilhar essa experiência. "Não sei por que você está em Marte. Talvez porque tenhamos percebido que precisamos mover pequenos asteroides com cuidado para evitar que eles atinjam a Terra com consequências catastróficas e, embora estejamos no espaço próximo à Terra, Marte está a um passo de distância." "Ou talvez estejamos em Marte porque sabemos que, se houver comunidades humanas em muitos mundos, as chances de sermos extintos por uma catástrofe em um único mundo são muito menores", afirma Sagan. "Ou talvez estejamos em Marte porque temos que estar, porque há um profundo impulso nômade incorporado em nós pelo processo evolutivo. Afinal de contas, viemos de caçadores-coletores e, durante 99,9% do nosso tempo na Terra, fomos andarilhos. E o próximo lugar para onde podemos ir é Marte. Mas seja qual for o motivo pelo qual você está em Marte, estou feliz por você estar aí. E eu gostaria de estar com você", conclui Sagan. Autor: Felipe Espinosa Wang