Ação na Beira-Mar de Fortaleza conscientiza sobre prevenção do câncer de pênis

Fortaleza se prepara para uma manhã dedicada à saúde masculina neste domingo, 18, das 9h às 11h, no no Parque Arquiteto Otacílio Teixeira Neto (Bisão), na avenida Beira Mar, com uma iniciativa voltada para a conscientização sobre o câncer de pênis.

Cerca de 10 urologistas vão orientar a população sobre prevenção e detecção precoce dessa condição.

Além de fornecer informações sobre o câncer de pênis, os profissionais realizarão uma ação educativa enfatizando a importância da higiene adequada do órgão genital masculino, e distribuirão gratuitamente kits de limpeza.