Goiás começa a vacinar crianças de 10 e 11 anos contra a dengue

O estado de Goiás inicia nesta quinta-feira (15) a vacinação contra a dengue de crianças com 10 e 11 anos. Mais de 151 mil doses foram distribuídas para 51 cidades selecionadas pelo Ministério da Saúde. De acordo com o governo de Goiás, a expectativa é que outros municípios recebam o imunizante com a chegada de novas remessas ao país.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Goiás reforçou que, mesmo com a chegada da vacina, os cuidados com a dengue não devem ser interrompidos. “É importante que a população se envolva no combate ao mosquito vetor da doença”, destacou a pasta.