Astrônomos detectam vapor de água em planeta fora do Sistema Solar

Descoberto em 2017, o GJ 9827d é o menor planeta fora do Sistema Solar, ainda que seja maior que a Terra. Estudá-lo pode fornecer pistas sobre mundos similares ao nosso.O telescópio espacial Hubble detectou vapor de água na atmosfera do menor planeta fora do nosso Sistema Solar, uma "descoberta histórica" que aproxima a astronomia ainda mais da caracterização de planetas similares à Terra. O pequeno exoplaneta GJ 9827d, descoberto em 2017 pelo telescópio espacial Kepler, tem aproximadamente o dobro do diâmetro da Terra e orbita ao redor de uma estrela anã vermelha situada a 97 anos luz na Constelação de Peixes, anunciaram a agência espacial americana (Nasa) e a Agência Espacial Europeia (ESA) em comunicado nesta quinta-feira (25/01). Duas classificações possíveis para o exoplaneta A equipe por trás da descoberta analisa dois cenários possíveis: ou o planeta é um "mini-Netuno" com uma atmosfera rica em hidrogênio misturada com água, ou é uma versão mais quente da lua de Júpiter, Europa, que sob sua crosta contém duas vezes mais água que a Terra. "O planeta GJ 9827d pode ser metade água e metade rocha. E pode haver muito vapor de água no topo de algum corpo rochoso menor", afirma Bjorn Benneke, da Universidade de Montreal e um dos líderes da pesquisa. "Até então, não havia sido possível detectar diretamente a atmosfera de um planeta tão pequeno. E agora estamos gradualmente entrando neste regime." Trabalho possível graças ao Hubble Durante três anos, o telescópio Hubble observou o planeta por 11 trânsitos –eventos em que o astro passou em frente da estrela em torno da qual orbita. Durante tais movimentos, a luz da estrela é filtrada pela atmosfera do planeta, permitindo que os astrônomos utilizassem os instrumentos do Hubble para analisar padrões de cores (longitudes de onda), que acabaram revelando a assinatura característica das moléculas de água. Um exoplaneta inabitável Mesmo que o GJ 9827d tenha água em sua atmosfera, o fato de apresentar uma temperatura por volta dos 425ºC, semelhante à de Vênus, o torna um mundo inabitável na prática. Ainda assim, a descoberta do Hubble abre caminho para novos estudos deste e de outros exoplanetas semelhantes, especialmente pelo telescópio espacial James Webb, que pode usar suas imagens infravermelhas de alta resolução para encontrar mais moléculas atmosféricas, como dióxido de carbono e metano. "Água num planeta tão pequeno é uma descoberta histórica. Isso nos aproxima mais do que nunca da caracterização de mundos verdadeiramente semelhantes à Terra", explica Laura Kreidberg, do Instituto Max Planck de Astronomia, na Alemanha. ip/ra (afp, efe, ots)