Vacina contra dengue no SUS: o que você precisa saber sobre o imunizante

A primeira remessa da vacina contra a dengue chegou ao Brasil no último sábado, 20. O governo recebeu 720 mil doses do imunizante Qdenga, oferecidas sem cobrança pelo laboratório japonês Takeda Pharma.

Nos primeiros onze meses do ano passado, o Brasil registrou 1,6 milhão de casos de dengue, aumento de 15,8% em relação ao mesmo período de 2022, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com a pasta, em 2023, o País bateu recorde de mortes por dengue: foram registradas 1.079 mortes pela doença até o dia 27 de dezembro.