Regulação do CFM tenta reduzir riscos em mutirões de cirurgias eletivas

A regulamentação agora propõe a presença de um médico como Coordenador Técnico do Mutirão. Este deverá estar registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) do local em que se realizarão os atendimentos e ter o registro de qualificação de especialista (RQE) na especialidade cirúrgica do mutirão.

Uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina ( CFM ) pretende regulamentar os mutirões de cirurgia eletiva e procedimentos invasivos. A atribuição, publicada no Diário Oficial da União em novembro de 2023, já entrou em vigor e busca indicar um coordenador responsável pelo atendimento das regras de segurança e sanitárias no espaço.

É ao Coordenador Técnico do Mutirão que também compete dar ciência do projeto do mutirão de cirurgias ao CRM — no caso do Ceará, o Cremec — antes do seu início e, quando solicitado, apresentar ao CRM a indicação dos nomes dos médicos da equipe, bem como possíveis mudanças, com seus respectivos CRMs e RQEs.

Para o mutirão, a cirurgia deve exigir pouco tempo no hospital, sem muitas complicações no pós-operatório. “Cirurgias de grande porte ou cirurgias de pacientes com outras comorbidades, ou pacientes idosos, não deveriam entrar nesse programa”, pondera o chefe do serviço de ortopedia do Hospital Geral de Fortaleza (THF), Manuel Diógenes.

Na prática, explica o profissional, é preciso realizar uma seleção para avaliar os pacientes que possuem as condições de participar do mutirão, de preferência sem comorbidades.

“Eu já tive a oportunidade de participar várias vezes, mesmo em mutirões antigos, (...) e realmente a gente não teve uma experiência muito boa de fazer cirurgias de alta complexidade em regime de mutirão. Não é uma boa ideia, a gente não faz mais”, diz Diógenes, e adiciona: “A gente se autorregulou (na época)”.



> Especialista explica principais dúvidas sobre infecção hospitalar; CONFIRA

Regulação do CFM: espaços adequados para os mutirões



Em nota, a relatora da Resolução CFM 2.371/23, Maria Teresa Renó Gonçalves, argumenta que “as unidades onde esses procedimentos serão realizados devem seguir o mesmo rigor sanitário exigido das que realizam as cirurgias de rotina”.