Menino que nasceu com "metade do coração" ganha ventrículo artificial

Paciente tem 15 anos e, segundo o Instituto do Coração (InCor), foi o primeiro a passar pelo procedimento na América Latina; entenda

O adolescente Alexander Martinez, de 15 anos, morador de São Paulo, foi o primeiro paciente na América Latina a receber um ventrículo artificial, segundo o Instituto do Coração (InCor). O dispositivo auxiliar pode ser usado para apoiar pacientes com insuficiência cardíaca, conforme informações do portal g1 São Paulo.

Um coração normal tem dois ventrículos (câmaras de bombeamento): o esquerdo e o direito. O estudante nasceu com ventrículo único funcional. Com isso, precisou ser submetido a três cirurgias cardíacas.

O adolescente já havia passado por três cirurgias ao longo da vida. Em fevereiro deste ano, ele sentiu os pés inchados ao sair de casa e foi internado. Ele ficou no hospital desde então. No caso dele, um transplante não era indicado devido à ausência de uma artéria pulmonar.