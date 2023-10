Secretário Inácio Arruda quer combater desinformação sobre vacinas em programa científico

Foto de apoio ilustrativo. Secretário de Ciência e Tecnologia, Inácio Arruda, disse que iniciativas vão atuar em conjunto com outros ministérios no combate a desinformação na saúde, e o incentivo à ciência Crédito: AURÉLIO ALVES

O governo federal editou dois decretos nesta quinta-feira, 26, em que incentiva a ciência no combate à desinformação na área da saúde, principalmente sobre as vacinas, e outro de valorização do campo científico. O secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social (Sedes), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Inácio Arruda, disse ao O POVO que as iniciativas, ligadas à pasta, vão atuar em conjunto com outros ministérios no combate a desinformação na saúde e demais áreas, e incentivar à ciência. Os textos foram publicados no Diário Oficial da União (DOU), por meio dos Decretos Nº 11.754 e Nº 11.753, e criam o Programa Nacional de Popularização da Ciência (Pop Ciência) e o Comitê de Enfrentamento da Desinformação sobre o Programa Nacional de Imunizações e as Políticas de Saúde Pública. Além do Comitê de Popularização da Ciência e Tecnologia (Comitê Pop). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com Inácio, os decretos possibilitam que o ministério seja o principal articulador dessas ações de combate à desinformação e popularização da ciência. “É resolver problemas cruciais como foi a questão das vacinas para a Covid, que foram tão afetadas. O decreto articula ações diretas do ministério com outras organizações e instituições que atuam com o governo.”, disse.

O comitê pró-vacina tem o objetivo de promover estratégias de defesa ao programa nacional de imunização a partir de estratégias, avaliação de ações de comunicação, articular estratégias de enfrentamento da desinformação relacionadas ao programa com entes federativos, organizações da sociedade civil, empresas e instituições de ensino e pesquisa e encaminhar aos órgãos competentes informações sobre eventuais ações de desinformação relacionadas ao programa. Já no Pop Ciência, as ações estão relacionadas à promoção de atividades e políticas voltadas à produção científica no País. Também é proposto a inclusão da diversidade, a equidade e a inclusão, por meio do estímulo à participação de meninas e mulheres, pessoas com deficiência, indígenas, negras e demais comunidades e população em geral no campo científico. Além disso, também foi criado o Comitê Pop. Esse, por sua vez, tem o objetivo de auxiliar no detalhamento das ações do programa Pop Ciência. Entre eles o de propor ações e estratégias que estimulem e fomentem as políticas públicas de popularização da ciência e da tecnologia; elaboração de normas e diretrizes. Conforme Inácio, o programa tem um viés de antagonismo à ex-gestão federal, de Jair Bolsonaro. “É colocar informação correta à população. Nós temos o papel de colocar informação correta que permite a gente consolidar um programa que a gente já tinha na área da saúde e que foi alvejado por um debate ideológico que não tinha nenhuma consistência para atacar à vacina”, comenta o secretário. Estratégia para recuperar as altas coberturas vacinais no País Entre as iniciativas que os programas irão atender, está a iniciativa do “Saúde com Ciência”, lançada no último dia 24 de outubro pelo governo federal. A proposta faz parte da estratégia para recuperar as altas coberturas vacinais do Brasil diante de um cenário de retrocesso, principalmente nos últimos dois anos, quando foram registrados os piores índices. A estratégia interministerial é coordenada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). Além dele, os ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Ciência e Tecnologia e Inovação e da Controladoria-Geral da União (CGU) e Advocacia-Geral da União (AGU).