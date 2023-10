Nobel de Física vai para três pesquisadores de elétrons

Vencedores são Pierre Agostini, da Universidade de Ohio, Ferenc Krausz, da Universidade Ludwig-Maximilians de Munique, na Alemanha, e Anne L'Huillier, da Universidade de Lund, na Suécia.O Prêmio Nobel de Física de 2023 foi concedido a três pesquisadores que desenvolveram métodos experimentais para o estudo da dinâmica dos elétrons. Os pesquisadores premiados são Pierre Agostini, da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, Ferenc Krausz, do Instituto Max Planck para Ótica Quântica e da Universidade Ludwig-Maximilians de Munique, na Alemanha, e Anne L'Huillier, da Universidade de Lund, na Suécia. O anúncio foi feito nesta terça-feira (03/10) pela Academia Real das Ciências da Suécia, em Estocolmo. Os experimentos do trio "forneceram à humanidade novos instrumentos para explorar o mundo dos elétrons dentro dos átomos e das moléculas", disse a entidade. Eles "demonstraram uma maneira de criar pulsos de luz extremamente curtos que podem ser usados para medir os processos rápidos por meio dos quais os elétrons movem ou modificam a energia." No momento, essas ferramentas são mais usadas para a compreensão do funcionamento do universo e não tanto para aplicações práticas, mas há expectativa de que esse conhecimento no futuro contribua para aprimorar equipamentos eletrônicos e o diagnóstico de doenças. L'Huillier é apenas a quinta mulher a ganhar um Nobel de Física. "Esse é o [prêmio] de maior prestígio e estou muito feliz por recebê-lo. É incrível", disse ela. "Como sabem, não há muitas mulheres que ganharam esse prêmio, então é muito especial." No ano passado, o Nobel de Física foi concedido ao francês Alain Aspecto, ao americano John Clauster e ao austríaco Anton Zellinge, por estudos pioneiros de mecânica quântica, um campo que tem aplicações práticas significativas, por exemplo, na criptografia. Na segunda-feira, foram anunciados os vencedores no Nobel de Medicina. Neste ano, os premiados foram a pesquisadora húngara Katalin Kariko e seu colega americano Drew Weissman, por seu trabalho no desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro (mRNA), que foram determinantes para o controle da covid-19. A premiação em dinheiro teve um aumento neste ano de 1 milhão de coroas suecas, para 11 milhões de coroas suecas – cerca de 950 mil euros, ou 1 milhão de dólares. Premiação ocorrerá em dezembro O Prêmio Nobel é assim chamado devido ao químico sueco Alfred Nobel (1833-1896), que em 1867 inventou a dinamite e, por meio de um testamento, doou a maior parte da sua fortuna para a prestação de serviços valiosos à humanidade. A premiação se destina a homenagear pesquisadores, cientistas, escritores e personalidades em seis categorias: medicina, física, química, economia, literatura e paz. São agraciados aqueles que demonstraram maior benefício à população mundial no ano anterior – as instituições que concedem os prêmios, no entanto, nem sempre focam nesse exato período. As premiações são tradicionalmente entregues em 10 de dezembro, aniversário da morte de Nobel. bl (AP, ots)