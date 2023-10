Estudo propõe método que reduz tempo e custo para detectar câncer

Ao avaliar casos suspeitos de leucemia, médicos solicitam uma série de exames, cujos resultados confirmam ou descartam a existência da doença. A maior parte destes testes é realizada apenas por laboratórios privados.

Em muitas situações, porém, os testes podem ser redundantes, ou não precisam ser realizados por investigarem a possibilidade de um diagnóstico que já foi descartado nos resultados iniciais. Uma vez que os laboratórios cobram por exame realizado (metodologia chamada fee for service, "taxa por serviço"), não há uma avaliação de quais procedimentos são necessários e quais podem ser dispensados, gerando gastos excessivos.

Pesquisadores do laboratório Flow Diagnósticos e do Hospital Infantil Nossa Senhora das Graças, que faz o tratamento de crianças com câncer, decidiram então aplicar a metodologia do teste reflexo no processo de diagnóstico de leucemia. Em artigo publicado na revista científica American Association for Clinical Chemistry, eles descreveram como a técnica permitiu que os resultados fossem fornecidos de forma mais rápida e barata.

Para isso, foi estabelecida uma abordagem em duas etapas. Os testes iniciais, de menor complexidade, passaram a ser realizados com maior prioridade. Exames mais avançados, em seguida, são realizados apenas nos casos em que os primeiros resultados eram inconclusivos.

Segundo a pesquisa, em 2019, quando a metodologia passou a ser utilizada, foram realizados 387 testes em 266 crianças, com um custo total de R$ 282.100. O preço médio por exame foi de R$ 728,94.

Em 2022, ano final do experimento, foram atendidas 338 crianças, um aumento de 27%. Com o uso dos testes reflexo, no entanto, o número de exames aumentou apenas 20%.