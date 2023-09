Sepse: doença que mais mata no mundo terá novo protocolo em unidades de saúde de Fortaleza

Conforme o médico generalista e diretor técnico da Fundação Leandro Bezerra de Menezes (FLBM), entidade responsável por gerir as UPAS Vila Velha e Edson Queiroz, em Fortaleza , Paulo Rogéryo Loiola, a doença é uma resposta sistêmica do organismo a uma infecção que pode ser causada por bactérias, vírus, fungos ou protozoários.

Dados do Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), assinado por 24 pesquisadores de universidades de seis países baseado em registros médicos de 195 nações, o problema é o motivo de pelo menos 11 milhões de óbitos por ano no globo — mais do que as mortes por câncer, acrescenta o estudo.

O mês de setembro é tradicionalmente conhecido pelas instituições de saúde para divulgação e discussão do tratamento da septicemia , também chamada de infecção generalizada. O Dia Mundial da Sepse, instituído em 13 de setembro, relembra os perigos desta doença que mais mata no mundo e afeta cerca de 50 milhões de pessoas .

Para minimizar, e aprimorar o atendimento dos casos de sepse, em Fortaleza, a FLBM promove, nesta quarta-feira, 13, e quinta, 14, de 13h30min às 16h30min, um treinamento de atualização do Protocolo de Sepse no auditório da Fundação.

Existe, no entanto, um grupo mais vulnerável, como pessoas com doenças crônicas, tabagistas de longa data, usuários de substâncias recreativas de longa data, cidadãos em situação de rua, pacientes com pneumonia ou infecção urinária, intestinais, na pele, ou até infecções relacionadas a dispositivos, como pacientes em hemodiálise, podem evoluir para um quadro mais grave de sepse.

“Normalmente, o sistema imunológico entra em ação para atacar a infecção e impedi-la de se espalhar. Mas, se ela consegue avançar pelo corpo, a defesa do organismo lança uma resposta inflamatória sistêmica na tentativa de combatê-la e o sistema imunológico pode entrar em colapso porque, ao combater uma infecção, passa também atacar outras partes do próprio corpo”, destacou o médico.

Durante os dois dias, servidores e profissionais de saúde estarão envolvidos no fluxo do protocolo de combate às infecções no ambiente de trabalho, sendo eles enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de laboratório de unidades de saúde.

O objetivo é melhorar a identificação dos sinais de gravidade dos pacientes, alterar o leque de antibióticos, e a possibilidade do manejo mais adequado com sinais de sepse ou com sepse já diagnosticado dentro do ambiente pré-hospitalar — o qual as UPAS se encaixam —, por meio de palestras e eventos de divulgação técnica.

Serviço



Treinamento de atualização do Protocolo de Sepse

Dias: 13 e 14 de setembro (quarta-feira e quinta-feira)

Horário: 13h30min às 16h30min

Endereço: auditório da Fundação - Rua Carlos Vasconcelos, 1428, Aldeota