Prevenção ao suicídio: veja como ajudar as pessoas ao seu redor

A prevenção ao suicídio é um reflexo do crescente sofrimento psíquico que as pessoas vêm enfrentando ao redor do mundo, se consolidando como um tema relevante – tendo o mês de setembro um momento reservado para campanhas ainda mais frequentes de modo a conscientizar a população. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados mais de 1 milhão de suicídios por ano em todo o mundo. No Brasil, esse número chega a 14 mil, o que representa uma média de 38 pessoas por dia.

A psicóloga Ana Streit, mestre em psicologia e saúde, ajuda a identificar os sintomas e garantir os cuidados para evitar o suicídio. É fundamental haver conscientização e desempenhar um papel importante na luta a favor da vida.

Como identificar os sintomas

Antes de ajudar alguém, o primeiro passo é estar atento aos nossos pensamentos e às atitudes, pois o cuidado com a saúde mental deve começar com a gente. Depois, estendemos o olhar para o próximo. “Os sintomas nem sempre são visíveis, muitas vezes são silenciosos, mas há alguns sinais para os quais podemos prestar atenção”, explica.