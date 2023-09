10 dicas para fazer dietas sem prejudicar a saúde

Quanto aos termogênicos, são excelentes aliados para quem procura perder peso de maneira saudável, pois têm a capacidade de acelerar o metabolismo e elevar a temperatura interna do corpo. Isso resulta na queima de calorias e contribui para o emagrecimento. “É bom consumi-los pela manhã ou até às 16h00, pois esses alimentos atuam no sistema nervoso central e colocam a pessoa no estado de alerta”, recomenda a nutricionista especialista em nutrição funcional, Roseli Rossi.

São considerados alimentos termogênicos: pimenta vermelha, chá verde, gengibre, canela, alho, chá de hibisco, brócolis, abacate, salmão, chia, linhaça, quinoa, açaí, nozes, aveia, cúrcuma, chá de camomila, maçã, espinafre, couve, framboesas, café preto, mirtilos e aipo.

6. Tome probióticos

De acordo com a nutricionista Pollyanna Ayub, os probióticos encontrados no iogurte desempenham um papel importante para o organismo em geral. Eles contribuem com a perda de peso e na prevenção e tratamento de doenças.

“Os probióticos auxiliam também no estímulo da mobilidade intestinal, com consequente alívio da constipação intestinal, a melhor absorção de determinados nutrientes, a melhor utilização de lactose e o alívio dos sintomas de intolerância a esse açúcar, a diminuição dos níveis de colesterol, melhora o sistema imunológico, pelo estímulo da produção de anticorpos”, completa Pollyanna.

7. Se mantenha hidratado

Beber água é fundamental para o bom funcionamento do corpo. “A falta de água pode trazer diversos malefícios que impactam diretamente nossa rotina, como a piora da memória e do raciocínio. Além disso, o metabolismo também corre o risco de ter seu desempenho prejudicado, dificultando a perda de peso. Justamente por esta razão, evidências apoiam uma conexão entre emagrecer e beber água”, afirma Matheus Motta, nutricionista e responsável pelo Vigilantes do Peso no Brasil.

8. Evite alimentos ultraprocessados

Um vilão conhecido entre aqueles que buscam uma reeducação alimentar são os alimentos ultraprocessados. Segundo Deborah Beranger, endocrinologista com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ). Esses produtos prontos para consumo ou de fácil preparo, muitas vezes ricos em açúcar, sódio e gorduras, além de baixos níveis de fibras, proteínas, vitaminas e minerais.

“São industrializados e geralmente trazem uma grande lista de ingredientes na parte posterior da embalagem, muitas vezes com elementos e siglas de difícil compreensão pelo público geral, como carboximetilcelulose, açúcar invertido, maltodextrina, frutose, xarope de milho, aromatizantes, emulsificantes, espessantes, adoçantes, entre outros”, esclarece a endocrinologista.